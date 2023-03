La Versión de Primavera de 2023 de Maxon One Añade un Extraordinario Valor

BAD HOMBURG, Alemania--(BUSINESS WIRE)--mar. 29, 2023--

Maxon, desarrolladores de soluciones de software profesional para editores, cineastas, diseñadores de movimiento, artistas de efectos visuales y creadores de todo tipo, anunciaron hoy una actualización completa de Maxon One. El lanzamiento de primavera de 2023 de Maxon ofrece nuevas y emocionantes funciones y mejoras en el flujo de trabajo en toda la línea de productos que permitirán a los diseñadores y artistas convertir sus ideas creativas en realidad con resultados sorprendentes. Cinema 4D 2023.2 ofrece una gestión de Comandos mejorado, mejoras en su sistema Nodos, mejoras en la simulación y un nuevo generador Grosor para modelado. Las actualizaciones del conjunto de herramientas de Red Giant incluyen nuevas herramientas y mejoras; en particular, la introducción de Symbol Mapper para Universe 2023.1, la compatibilidad con lentes anamórficas para Real Lens Flares para VFX 2023.3 y Trapcode 2023.3 incluye optimizaciones de rendimiento para Particular y una nueva colección de sprites de Atomic Age. Redshift 3.5.14 trae un nuevo y fantástico modelo de cielo y sol, un nuevo sombreador de copos y nuevas placas traseras de cámara. La última versión de ZBrush se destaca por dos nuevas herramientas revolucionarias de flujo de trabajo, Proxy Pose y Drop 3D. Las actualizaciones de Forger incluyen nuevas funciones para iluminación y vistas previas, y la integración del poderoso ZRemesher de ZBrush. Las últimas incorporaciones a Capsules incluyen nuevas colecciones de materiales, un nuevo modificador de remolino dinámico y un nuevo Redshift Shaderball. Completando este emocionante lanzamiento hay una actualización de Cineware, enfocada en la integración de Unreal 5.0 y 5.1.

Maxon’s Spring 2023 release offers exciting new features and workflow enhancements across the entire product line (Photo: Business Wire)

“Este lanzamiento tan anticipado cumple nuestra promesa de presentar regularmente nuevas características y mejoras de vanguardia en toda la línea de productos Maxon One”, dice David McGavran, CEO de Maxon. “Con este lanzamiento, nuestra comunidad puede esperar un rendimiento mejorado, flujos de trabajo mejorados, herramientas avanzadas para animación, renderizado, esculpido y mucho más. Al equipar a los artistas de todos los niveles con herramientas líderes en la industria, nuestro objetivo es empoderar a nuestra comunidad para crear contenido visual sorprendente como nunca antes”.

Lista Completa de Funciones y Descripciones de Actualizaciones:

Cinema 4d

Red giant

Universe

Universe 2023.1 presenta Symbol Mapper, una herramienta de estilización completamente nueva para reconstruir material de archivo utilizando letras, números y símbolos en función de los valores de brillo de la fuente. Para ayudar a los artistas a realizar su visión creativa con facilidad, esta versión también incluye muchos ajustes preestablecidos nuevos para varias herramientas de Universe.

Vfx

VFX 2023.3 introduce la compatibilidad con lentes anamórficas en Real Lens Flares, lo que permite una apariencia de producción de películas AAA premium y brinda compatibilidad con capas de ajuste a Supercomp.

Trapcode

Trapcode 2023.3 incluye optimización de rendimiento para emisores de luz y correcciones de errores para Particular junto con una nueva colección de sprites de Atomic Age.

Magic Bullet

Magic Bullet 2023.2 mejora el control deslizante Magic Bullet Looks Strength e incluye numerosas mejoras en todas las plataformas.

Redshift

Redshift 3.5.14 trae un nuevo y fantástico modelo Sky and Sun, Flakes Shader y nuevas placas traseras de cámara, además de mejoras en el flujo de trabajo y mejoras en la estabilidad.

Zbrush

La última versión de ZBrush presenta dos nuevas herramientas nunca antes introducidas en los flujos de trabajo de escultura 3D.

Forger

La última versión de Forger incluye nuevas funciones de iluminación, efectos para un mayor realismo y la integración del potente ZRemesher de ZBrush.

Cápsulas

Las últimas incorporaciones a Cápsulas incluyen:

Cineware

Completando este emocionante lanzamiento hay una actualización de Cineware, enfocada en Unreal 5.0 y 5.1, parte de la dedicación de Maxon para asegurarse de que nuestros productos funcionen a la perfección con las herramientas con las que cuenta en su proceso de producción.

Acerca de Maxon

Maxon crea soluciones de software potentes pero accesibles para creadores de contenido que trabajan en diseño 2D y 3D, gráficos en movimiento, efectos visuales y visualización. La innovadora cartera de productos de Maxon ayuda a los artistas a potenciar sus flujos de trabajo creativos. Nuestras líneas de productos incluyen la galardonada suite Cinema 4D de tecnología de modelado, simulación y animación 3D; la aplicación de escultura móvil Forger de creatividad sobre la marcha; la diversa línea Red Giant de revolucionarias herramientas de edición, diseño de movimiento y realización de películas; el renderizador Redshift increíblemente rápido y de vanguardia; y ZBrush, la solución de pintura y escultura digital estándar de la industria.

El equipo de Maxon está compuesto por personas divertidas y apasionadas que creen en la construcción y el empoderamiento de una comunidad artística exitosa. Desde nuestros eventos populares e inclusivos hasta nuestros recursos educativos gratuitos de Cineversity, Maxon reconoce que desarrollar conexiones sólidas con los creativos y fomentar su crecimiento profesional es parte integral de nuestra capacidad para estar al tanto de las tendencias de la industria y servir mejor a los clientes.

Maxon forma parte del Grupo Nemetschek.

