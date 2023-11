La versión de WhatsApp para 'smartwatches', la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) generativa ChatGPT de OpenAI y el juego Farlight 84 han sido algunas de las opciones calificadas como las mejores aplicaciones disponibles para su descarga en Google Play este 2023.

La compañía tecnológica ha explicado que, en los últimos meses, ha trabajado para hacer "aún más fácil descubrir todo lo que Play tiene para ofrecer", así como nuevas formas de canjear Play Points y títulos en Google Play Games para PC.

Así, ha reconocido las mejores aplicaciones, juegos, libros electrónicos y audiolibros que se han publicado a lo largo de este año en Play Store en Estados Unidos, con el objetivo de reflejar las tendencias del año; un listado en el que ha introducido nuevas categorías de premios.

Estas nuevas categorias son aquellas que reconocen aplicaciones útiles que utilizan las últimas tecnologías, como es el caso de la IA, así como experiencias que funcionan bien en una amplia gama de dispositivos, como es el caso de las clasificaciones 'Mejor aplicación y juego multidispositivo' y 'Lo mejor para Google Play Games en PC'.

Para Google, la mejor aplicación de 2023 es Imprint: Learn Visually, que explora distintos ámbitos como la psicología, la historia, la salud o la tecnología "de una manera completamente nueva", según ha comentado en una nota de prensa.

Asimismo, la firma considera que el mejor juego de este año es Honkai: Star Rail, un título de ciencia ficción de estrategia que tiene como protagonistas a unos seres llamados Eones, que construyen la realidad y borran astros, entre otras acciones.

Otros de los apartados que conforman esta lista son los de mejor aplicación y juego multidispositivo. En primer lugar es Spotify la elegida, por ofrecer ventajas para "controlar de forma remota la reproducción en otro dispositivo y descargar pistas o episodios para reproducirlos sin conexión".

El anime de estrategia OTERPLANE se ha hecho con el título de 'Mejor juego multidispositivo' por ofrecer "un excelente rendimiento de PC" y una perfecta transición entre pantallas en dispositivos plegables".

En base a la elección de los usuarios de la tienda de Google, se ha determinado que la aplicación favorita por estos es ChatGPT, desarrollada por OpenAI, mientras que el juego elegido por la mayoría es Monopoly GO!

Por otra parte, la compañía ha hecho un recuento de las mejores aplicaciones de 2023 según sus propósitos, siendo Bumble For Friends: Meet IRL la considerada mejor para pasarlo bien. La más idónea para el crecimiento personal, en cambio, es Voidpet Garden: Mental Health, mientras que la mejor para el día a día es Artifact: Feed Your Curiosity.

La 'Mejor 'app' para familias', por otra parte, es Paw Patrol Academy -con mención especial para Lego Duplo Disney- y la 'Mejor joya escondida', Aware: Mindfulness y bienestar. Por último, la opción elegida por Google para llevarse el reconocimiento a 'Mejor servicio con IA' es Character AI: AI-Powered Chat. En este caso, la mención de honor se la lleva ChatGPT, la elegida por los usuarios.

Con ello, Google ha hecho una selección de las mejores aplicaciones según el dispositivo, siendo WhatsApp Messenger la escogida en la categoría de 'smartwatches', Concepts: Sketch, Note, Draw para tabletas, FlipaClip: Create 2D Animation para Chomebooks, Max: Stream HBO, TV & Movies para Google TV y Amazon Prime Video para coches.

Mejores juegos y libros

Los videojuegos tienen especial peso en esta clasificación, ya que Google ha indicado los más destacados según características como 'Mejor multijugador' o 'Mejor juego indie', con Farlight 84 y Vampire Survivors elegidos respectivamente.

En este apartado, también hace menciones especiales a otros títulos, como son Arena Breakout, Call of Dragons, MARVEL SNAP, Undawn, Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever y Underground Blossom, entre otros.

Para Google la 'Mejor historia' se da, en cambio, en Honkai: Star Rail -con Down in Bermuda, Final Fantasy VII Ever Crisis y Lost Words: Beyond the Page entre estas menciones-, que también se ha elegido como el más interesante para tabletas. Para Chromebooks, sin embargo, se ha optado por Minecraft, mientras que el mejor videojuego de Google Play para jugar en PC es Arknights.

Otros de los títulos que no faltan en este recuento son Magic Rampage, como el 'Mejor juego en Play Pass', Pokémon Sleep como el 'Mejor juego para hacer el bien' y Stumble Guys como el mejor juego en curso o de sesión continua.

Para terminar, Google ha hecho una selección de los mejores libros electrónicos y audiolibros disponibles en su tienda oficial de descargas, entre los que se encuentran 'In the Lives of Puppets', de TJ Klune, 'The Covenant of Water', de Abraham Verghese y 'All the Sinners Bleed: A Novel', de S.A. Cosby.

Otros de los títulos incluidos en este listado son 'Fourth Wing', de Rebecca Yarros, 'Girls Like Girls' de Hayley Kiyoko, 'Boys Weekend', de Mattie Lubchansky y 'The Creative Act: A Way of Being', de Rick Rubin.