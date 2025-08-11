La Vía Láctea acabará bailando con sus galaxias enanas

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una danza cósmica podría ser el futuro de la Vía Láctea, ya que sigue una trayectoria que la lleva a colisionar con galaxias vecinas, según un estudio de la Universidad de Queensland. Es la conclusión de un artículo de investigación que se publica en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

La Dra. Sarah Sweet, de la Escuela de Matemáticas y Física de la Universidad de Queensland, dirige "Delegate", un estudio colaborativo cuyo objetivo es comprender si la evolución de la galaxia de la Tierra es típica de lo que se observa en otras partes del universo. "La Vía Láctea se fusionará con Andrómeda y sus respectivas galaxias enanas más pequeñas en los próximos 2500 millones de años y, si bien se ha investigado mucho sobre lo que está sucediendo en nuestro Grupo Local, desconocemos su grado de tipicidad", declaró la Dra. Sweet.

Estudiamos dos galaxias espirales similares que se fusionan unos 3000 millones de años antes que la Vía Láctea y Andrómeda. Este artículo muestra que estas galaxias (NGC5713 y NGC5719) se combinan como si bailaran con las satélites enanas cercanas que giran a su alrededor. Sin dicha fusión, las galaxias podrían permanecer en una nube distribuida aleatoriamente, en lugar de dispuestas en planos armoniosos y coherentes como los que rodean la Vía Láctea y Andrómeda.

Esto podría ofrecer la visión más clara hasta la fecha sobre cómo se forman estructuras como el sistema de satélites de la Vía Láctea y cómo evolucionarán.

REFINAR MODELOS

Comprender el futuro probable de nuestra galaxia nos ayuda a refinar los modelos de evolución galáctica, materia oscura y estructura cósmica, y más allá de eso, nos da perspectiva. Formamos parte de una historia cósmica mucho más amplia, que se desarrolla a lo largo de miles de millones de años, involucrando danzas de galaxias y la configuración del propio universo.

Se publicarán varios artículos como parte del estudio "Delegate" para confirmar los hallazgos sobre la evolución galáctica. El profesor Helmut Jerjen, de la ANU y líder del artículo de investigación, explicó que los investigadores estaban comparando nuestro grupo local de galaxias con otros sistemas similares a gemelos.

"Probaremos si el Grupo Local de la Vía Láctea y Andrómeda es un ejemplo paradigmático o un caso atípico cósmico", concluyó el profesor Jerjen. "Hasta que sepamos esto, nuestra capacidad para generalizar los hallazgos del Grupo Local de galaxias para comprender la evolución galáctica en un contexto cosmológico más amplio se verá limitada.

Por ejemplo, existe una tensión persistente entre las observaciones de grupos de galaxias locales y las simulaciones cosmológicas por computadora más sofisticadas del mundo, como la ubicación observada de las galaxias enanas preferentemente en planos satélite alrededor de sus anfitrionas.