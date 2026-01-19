La vía rota, ¿causa o consecuencia?

La clave es conseguir recuperar algunas de las piezas que salieron volando al chocar los dos vagones que descarrilaron del Iryo con los dos primeros vagones del tren Alvia que circulaba en sentido contrario y que pasó 20 segundos después por el lugar.

"El carril está roto en muchos puntos. Hay una primera rotura que parece que indica donde el tren descarriló. Hay que determinar por qué se rompe el carril, si es la causa o el efecto. Esto no va a ser sencillo, vamos a tener que llevar el carril al laboratorio", explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, a Cadena Ser, señalando que no se descarta ninguna hipótesis, aunque no barajan ni un fallo humano ni exceso de velocidad.

"El primer indicio técnico de la investigación del accidente apunta a una rotura o alteración del carril, pero aún debe determinarse si esa rotura es causa o consecuencia del descarrilamiento. Esa relación causal no está establecida y requerirá tiempo", señaló por su parte la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

Sí está confirmado que el carril no estaba roto antes de que pasara el tren puesto que por ahí "pasaron tres trenes en un lapso de 20 minutos antes del accidente y no tuvieron ningún problema, que sepamos", afirmó Puente.

Esa vía, apuntó el ministro, fue renovada en mayo pasado con una inversión de 700 millones de euros y revisada hace dos meses.

El tren de Iryo había sido revisado el 15 de enero.

Se trata de un tren ETR 1000, conocido como Frecciarossa 1000, utilizado en Italia por Trenitalia, la compañía pública italiana, y considerado uno de los trenes más rápidos de Europa.

Iryo, cuyo 51% de accionariado es de Trenitalia, empresa propiedad del Estado de Italia, comenzó a operar en España en 2022 y cuenta con 20 trenes operando en 11 destinos nacionales.

