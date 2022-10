La vicepresidenta colombiana rechaza la conciliación con la ciudadana que le profirió insultos racistas

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha señalado este miércoles que rechaza la conciliación con la ciudadana que le profirió insultos racistas pues considera que esto no serviría para influir de forma positiva en la sociedad.

"No voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta de que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita ue el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial", ha dicho Márquez en una entrevista con RTVC Noticias.

De este modo, a diferencia de otras ocasiones en las que Márquez ha optado por conciliarse con quienes la han insultado, la vicepresidenta ha mostrado su empeño en que la Fiscalía investigue lo ocurrido y su agresora, identificada como Luz Fabiola Rubiano, reciba el peso de la ley.

Márquez ha mostrado sentirse desencantada con las conciliaciones anteriores pues considera que no han servido para ponerle fin a los delitos de odio por cuestión de raza. Rubiano será imputada por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado.

La Fiscalía General de Colombia anunció a finales de septiembre la imputación de Rubiano, de quien se divulgaron vídeos en los que lanzaba soflamas racistas en contra de la vicepresidenta. La ciudadana llamó "simio" a Márquez y aseveró que "los negros roban, atracan y matan".

"No es posible aceptar en Colombia ninguna expresión que fomente el racismo o que fomente cualquier tipo de violación a poblaciones que han sido históricamente discriminadas", advirtió en aquel momento el fiscal general, Francisco Barbosa.

Europa Press