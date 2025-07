La vicepresidenta de Clima de la UE busca una “competencia justa” con China en energía verde

La Unión Europea busca una "competencia justa" con China y no una carrera a la baja en salarios y normas medioambientales, dijo el lunes a AFP la vicepresidenta del bloque para la transición limpia, Teresa Ribera.

Existen fricciones profundas en las relaciones económicas entre el bloque de 27 naciones y Pekín.

Bruselas teme que un exceso de fabricación impulsado por amplios subsidios estatales pueda aumentar un déficit comercial abismal y resultar en una avalancha de productos chinos baratos que socaven a las empresas europeas.

La española Teresa Ribera, actual vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Unión Europea, habló sobre este tema durante una visita a Pekín antes de una importante cumbre UE-China este mes, y desestimó las afirmaciones de China de que el bloque estaba practicando "proteccionismo".

"Nosotros los europeos no queremos entrar en una carrera hacia ingresos bajos, menos derechos laborales o estándares ambientales más bajos", dijo Ribera, quien también se desempeña como jefa de competencia del bloque.

"Es obvio que no podríamos estar en una buena posición si hubiera un ... desbordamiento en nuestros mercados que pudiera socavarnos con precios que no reflejen el costo real", afirmó.

La UE impuso impuestos adicionales de importación de hasta el 35% sobre las importaciones de vehículos eléctricos chinos en octubre y ha investigado a fabricantes de paneles solares de propiedad china.

Cuando se le preguntó si las medidas de la UE contra las empresas chinas de energía verde podrían perjudicar la transición global hacia las energías renovables, Ribera dijo: "Es justo decir que, sí, podríamos beneficiarnos a muy corto plazo".

Sin embargo, también advirtió que "podría matar la posibilidad" de inversión a largo plazo en el futuro del bloque.

- Disrupción global -

La visita de Ribera se produce en momentos en que Pekín busca mejorar las relaciones con la Unión Europea como contrapeso al poderoso rival que es Estados Unidos, cuyo Presidente Donald Trump ha alterado el orden global y ha sacado a Washington de los acuerdos internacionales sobre el clima.

"No creo que hayamos presenciado muchas ocasiones en el pasado donde una gran economía, un gran país, decida aislarse de una manera tan relevante", dijo a AFP.

"Es una pena", apuntó.

"Los chinos pueden pensar que Estados Unidos le ha dado una gran oportunidad para ser mucho más relevantes en el escenario internacional", dijo Ribera.

La visita también tiene lugar mientras el bloque y Estados Unidos se enfrentan por un acuerdo comercial. Trump pateó el tablero nuevamente el sábado, luego de meses de negociaciones, al anunciar aranceles generales si no se lograba un acuerdo con la UE para el 1 de agosto. Ribera prometió el lunes que la UE "defendería los intereses de nuestras empresas, nuestra sociedad, nuestro negocio". Cuando se le preguntó si había un acuerdo a la vista, respondió: "¿Quién sabe? Haremos nuestro mejor esfuerzo". Sin embargo, insistió en que las reglas de competencia digital de la UE -frecuentemente condenadas por Trump como "barreras no arancelarias" al comercio- no estaban sobre la mesa. "Es una cuestión de soberanía", dijo Ribera. "No vamos a comprometer la forma en que entendemos que necesitamos defender a nuestros ciudadanos y nuestra sociedad, nuestros valores y nuestro mercado", subrayó Ribera, encargada de modernizar la política de competencia de la UE para apoyar a las empresas europeas en innovación, competencia y liderazgo mundial.