La vicepresidenta de Ecuador denuncia la "soledad" y el "terror" tras ser enviada como embajadora a Israel

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ha hecho aún más patente su distanciamiento con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien la ha enviado como embajadora a Israel. Abad ha puesto de manifiesto su "soledad", la falta de seguridad y el "terror" que viven ella y su familia con las alertas de bomba que "suenan todos los días".

"Yo me siento sola y debo defender a mis hijos sola. Los aviones van y vienen, estamos en un búnker encerrados", ha declarado Abad desde la ciudad de Tel Aviv. "Ni siquiera se me ha permitido seguridad, ni apoyan la misión. Estoy sola. Me siento sola. Todos los días suenan alertas de bombas. Ahora es de terror", ha explicado en una entrevista con el periodista Samuel Burke.

El pasado 26 de diciembre Noboa emitió un decreto ejecutivo por el que la Casa Militar solo protegerá a la familia de Abad cuando se encuentren en Ecuador. "Yo me siento sola y debo defenderme sola con mis hijos", ha apuntado.

Abad ha resaltado además que no ha recibido algún mensaje desde la Presidencia de Ecuador. "No he recibido ni siquiera un mensaje de solidaridad del Presidente", ha indicado. Tampoco tiene chófer por lo que debe conducir varias horas desde Tel Aviv hasta Jerusalén, con el ministro de negocios, para cumplir con su agenda.

La vicepresidenta ha aprovechado para agradecer el apoyo que ha recibido desde el Gobierno de Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí les advirtió de que actuaran con cautela y de que permanecieran cerca de los refugios.