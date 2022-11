La victoria de Arabia Saudita contra Argentina "nos inspiró", dicen los japoneses

Japón firmó este miércoles una de las grandes sorpresas del Mundial de Catar tras vencer por 2-1 a Alemania, con una remontada en la que los asiáticos se inspiraron en el triunfo un día antes de Arabia Saudita contra Argentina (2-1).

"Sí, por supuesto, vimos el partido y nos inspiró. (Los sauditas) Demostraron que podían ganar" a los argentinos, pese a la diferencia de calidad, declaró en zona mixta tras el partido Kaoru Mitoma.

El centrocampista del Brighton reconoció que la victoria contra la Mannschaft supone "un momento inolvidable para el equipo, hemos hecho historia".

El capitán de los 'Blue Samurai' Maya Yoshida destacó la reacción de su equipo después de encajar el primer gol alemán en la primera parte (un penal anotado por Ilkay Güngogan en el 33): "Jugamos muy bien, siguiendo el plan, defendiéndonos como un bloque y pese a encajar primero, mantuvimos la calma".

"Sabíamos que en la segunda parte habría más espacios y tendríamos más oportunidades", añadió. Los japoneses voltearon el marcador en el segundo tiempo con goles de Ritsu Doan (75) y Takuma Asano (83).

"Nuestra fortaleza es el equipo, el bloque, la unión, y lo hemos demostrado", añadió el veterano defensa, ahora en el Schalke alemán, quien se refirió también a la victoria de Arabia Saudita contra Argentina: "Fue una sorpresa, pero no una gran sorpresa".

"Muchas veces he dicho que tienen muy buenos jugadores, que no salen de su país porque su liga es muy rica, pero a mis amigos les digo que juegan muy bien, sobre todo en casa. No están en su país, pero cerca", añadió.

pm-raa-mcd/psr

AFP