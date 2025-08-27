LA NACION

La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Juan Ayuso al liderato

Ciclismo. La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Juan Ayuso al liderato

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Juan Ayuso al liderato
La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Juan Ayuso al liderato

Madrid, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El UAE Team Emirates-XRG ha ganado este miércoles la etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España 2025, una contrarreloj por equipos disputada sobre 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, y donde el español Juan Ayuso se ha quedado a ocho segundos de coger el liderato que vuelve a ser del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). La lluvia del comienzo de la jornada dio paso a un desenlace soleado y con ese triunfo del UAE en 25:26.25, a razón de 56,8 km/h. Eso sí, la actividad deportiva se interrumpió durante los primeros compases del Israel-Premier Tech, cuando dos manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta de apoyo a Palestina debido a la guerra en Gaza.

LA NACION
Más leídas
  1. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    1

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  2. La cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa
    2

    Andrea Ghidone y “El señor tabaco”: la cena que abrió paso a un romance con propuesta de matrimonio en Europa

  3. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    3

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  4. Del palco y la gloria al anonimato: el destierro de Ameal, el último presidente campeón con Boca
    4

    Del palco y la gloria al anonimato: qué es de la vida de Jorge Ameal, el último presidente campeón con Boca

Cargando banners ...