Ciclismo. La victoria del UAE Team Emirates en la contrarreloj acerca a Juan Ayuso al liderato
Madrid, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
El UAE Team Emirates-XRG ha ganado este miércoles la etapa 5 de la Vuelta Ciclista a España 2025, una contrarreloj por equipos disputada sobre 24,1 kilómetros con salida y llegada en Figueras, y donde el español Juan Ayuso se ha quedado a ocho segundos de coger el liderato que vuelve a ser del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). La lluvia del comienzo de la jornada dio paso a un desenlace soleado y con ese triunfo del UAE en 25:26.25, a razón de 56,8 km/h. Eso sí, la actividad deportiva se interrumpió durante los primeros compases del Israel-Premier Tech, cuando dos manifestantes ocuparon la carretera con una pancarta de apoyo a Palestina debido a la guerra en Gaza.
