La victoria en la copa del rey da al barça una motivación extra para el partido contra el inter

BARCELONA, 29 abr (Reuters) - El Barcelona se impuso a su eterno rival, el Real Madrid, en la Copa del Rey del pasado fin de semana, lo que le servirá de motivación extra y no de distracción cuando se enfrente al Inter de Milán en semifinales de la Liga de Campeones, según dijo el martes su entrenador, Hansi Flick. El equipo de Flick, líder de LaLiga, completó el sábado la primera parte de su triplete con una dramática victoria por 3-2 en la prórroga, y cuando se le preguntó al técnico por la necesidad de frenar la euforia de los jugadores de cara al partido de ida del miércoles en casa frente los italianos dijo: "No, lo que veo es que todos están concentrados en este partido, que todos saben lo importante que es poder pasar a la final de la Liga de Campeones", dijo Flick a los periodistas. "También esta victoria frente el Madrid es muy importante para las sensaciones positivas y podría ayudar también. Sabemos que tenemos que trabajar duro para llegar a la final. Es un sueño para todos estar aquí, tenemos que estar concentrados".

"El Inter tiene un equipo en el que algunos jugadores están en una edad en la que quizá sea la última oportunidad de llegar a una final y darán el 100%". Después de 120 minutos apasionantes contra el Real Madrid, Flick espera ver cómo reaccionan sus jugadores en los entrenamientos.

"Veremos mañana, hoy no es el día para hablar del once inicial, mañana veremos qué pasa y cómo se recuperan", dijo Flick.

"Además, el Inter jugó el domingo y tienen menos horas de recuperación, pero es una semifinal de la Liga de Campeones y todos quieren dar el 100%".

Flick sí confirmó que Wojciech Szczesny seguirá siendo su portero titular en la Liga de Campeones a pesar del regreso de Marc-Andre ter Stegen, ausente por una lesión de larga duración.

Las aspiraciones de triplete del Inter terminaron la semana pasada, cuando quedó eliminado en semifinales de la Copa de Italia a manos del AC Milan, y dos derrotas consecutivas permitieron al Nápoles hacerse con el liderato de la Serie A y abrir una brecha de tres puntos. Flick, sin embargo, no cambiará su planteamiento frente un equipo que ha perdido tres partidos seguidos. "La Liga de Campeones es también para el Inter una gran oportunidad de ganar un título, están a dos partidos de la final, igual que nosotros", dijo Flick.

"No importan los partidos del pasado. No pienso en eso porque no es mi trabajo, estoy centrado en mi equipo".

(Información de Trevor Stynes, edición de Ed Osmond; editado en español por Patrycja Dobrowolska)