El ayatolá Alí Jamenei, que murió en los ataques lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, fue el guía espiritual y la máxima autoridad política iraní desde 1989, cuando sucedió al ayatolá Ruholá...

La vida del líder iraní Alí Jamenei en fechas

El ayatolá Alí Jamenei, que murió en los ataques lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, fue el guía espiritual y la máxima autoridad política iraní desde 1989, cuando sucedió al ayatolá Ruholá Jomeini como líder supremo de la república islámica.

Estas son las fechas clave de su vida:

- 17 de julio de 1939: Jamenei nace en la ciudad santa de Mashhad, en el seno de una familia perteneciente a la minoría azerí de Irán.

- 1957: Conoce al ayatolá Jomeini, quien se convertirá en una influencia clave.

- 1977: Tras varias estancias en prisión debido a su oposición al sah, es exiliado a Iranshahr, una remota ciudad desértica cercana a la frontera con Pakistán. Regresa a Mashhad en 1979 para la Revolución Islámica.

- 1979: Comienza su rápido ascenso al poder cuando es nombrado por Jomeini viceministro de Defensa y posteriormente jefe de los Guardianes de la Revolución, la fuerza de élite.

- 1981: Se convierte en el primer clérigo en ser elegido presidente de la República Islámica. Reelegido en 1985.

- 27 de junio de 1981: Sobrevive a un atentado con bomba perpetrado por el ilegalizado grupo Muyahidines del Pueblo en una mezquita de Teherán, pero su mano derecha nunca vuelve a ser la misma. Aprende a escribir con la izquierda.

- 4 de junio de 1989: Tras la muerte de Jomeini, es elegido líder supremo apenas un año después del fin de la guerra con Irak (1980-1988).

- Enero de 2005: Confirma la fetua de "pena de muerte" dictada por Jomeini contra el escritor Salman Rushdie.

- 8 de septiembre de 2014: Se somete a una cirugía de próstata tras dos décadas de especulaciones sobre su estado de salud.

- 14 de julio de 2015: Apoya el acuerdo de Viena con las grandes potencias sobre el programa nuclear iraní.

- 17 de enero de 2020: Encabeza la oración del viernes en Teherán por primera vez desde 2012. Aprovecha la ocasión para condenar las protestas antigubernamentales.

- 3 de octubre de 2022: Culpa a Estados Unidos e Israel de fomentar la amplia ola de disturbios nacionales desencadenada por la muerte de Mahsa Amini.

- 13-24 de junio de 2025: Se oculta durante la guerra de 12 días con Israel, a la que Estados Unidos se suma brevemente, pero sale del conflicto ileso.

- 17 de enero de 2026: Afirma que "Irán debe romper la espalda de los sediciosos" mientras las autoridades clericales reprimen brutalmente las mayores protestas contra la República Islámica en más de tres años.

- 28 de febrero de 2026: Muere a los 86 años en la oleada de ataques lanzados por Estados Unidos e Israel.

