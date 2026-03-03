"La vida ha sido un poco cruel conmigo", dice Rodrygo tras lesión que lo saca del Mundial

El atacante Rodrygo consideró este martes que "la vida ha sido un poco" cruel con él tras sufrir una grave lesión en la rodilla derecha que lo privará de disputar el Mundial de 2026 con Brasil y del resto de la temporada con el Real Madrid.

"Uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión... Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero ¿de qué me puedo quejar? He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco me merecía", escribió en su cuenta en Instagram.

El jugador brasileño, de 25 años, fue diagnosticado con rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha, según informó este martes el club merengue.