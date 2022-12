La vida y la carrera de mariah carey animan un nuevo cómic

5 dic (Reuters) - La vida y la carrera de Mariah Carey se celebran en un nuevo cómic con ilustraciones del argentino Pablo Martinena.

TidalWave Comics ha incorporado a la cantante a su serie "Female Force", que destaca a mujeres de éxito en sus respectivas áreas.

En 22 páginas, la infancia de Carey y su ascenso a la fama se describen en vivos colores.

El escritor Michael Frizell dijo en un comunicado que estaba orgulloso de escribir el texto: "Espero que los lectores aprendan algo nuevo sobre ella".

Se publicarán tres portadas, una de ellas reconociéndola como la "Reina de la Navidad". El éxito de Carey de 1994, "All I Want for Christmas Is You", se reproduce mucho durante las fiestas de fin de año, aun casi 25 años después.

Las ediciones de tapa dura y de bolsillo saldrán a la venta el 7 de diciembre. (Reporte de Alicia Powell en Nueva York Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters