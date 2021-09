La vidriera de la moda asiática CENTRESTAGE abre sus puertas en Hong Kong

Hong kong--(business wire)--sep. 11, 2021--

El evento principal de la moda de Asia CENTRESTAGE, organizado por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC), se inauguró el 10 de septiembre de 2021. Esta extravagancia de tres días presenta 30 eventos de moda en los que marcas y diseñadores pueden mostrar su creatividad en el ámbito de la moda. Varios diseñadores de Hong Kong presentaron sus colecciones de primavera/verano de 2022, que atrajeron la atención de los compradores de moda y los fashionistas. Por primera vez, el salón está abierto al público durante toda su duración. Los visitantes tienen una oportunidad única de ver los últimos diseños de las principales marcas de moda locales y extranjeras, y la mayoría de las marcas participantes ofrecen ventas al por menor junto con ofertas especiales.

Amplia plataforma de promoción de marcas de moda

La sexta edición de CENTRESTAGE adopta como tema central el "Capítulo Infinito". El evento cuenta con tres zonas temáticas: ALLURE, que representa la artesanía, el refinamiento y la elegancia; ICONIC, que exhibe diseños de vanguardia; y METRO, que muestra expresiones contemporáneas y minimalistas de la vida urbana. El evento de este año recibe a más de 200 marcas de moda procedentes de 24 países y regiones. Numerosas marcas y organizaciones del sector de fuera de Hong Kong han enviado representantes locales para participar en el evento.

Excepcionales desfiles de moda estrenan nuevas colecciones

El desfile de apertura FASHIONALLY Collection #17 puso de relieve los talentos locales emergentes y sus marcas. CENTRESTAGE también presentará otras marcas de Hong Kong en las Presentaciones FASHIONALLY, combinando un cortometraje de moda con una actuación en el lugar para mostrar sus colecciones de primavera/verano de 2022.

La gala de apertura, CENTRESTAGE ELITES, tuvo lugar el 10 de septiembre por la noche con la presentación global de las colecciones de primavera/verano 2022 de los diseñadores locales Calvin Chan y Joyce Kun de la reconocida marca The World Is Your Oyster, como así también la marca del aclamado diseñador coreano Lee Mooyeol, YOUSER. El espectáculo fue impulsado por la realidad extendida (XR), pero se transmitió en directo a través del sitio web de CENTRESTAGE y las plataformas de medios sociales, empleando efectos de realidad aumentada (AR) para mejorar la experiencia de visualización en línea. La famosa cantante y fashionista Hins Cheung asistió al evento como invitada para dar su apoyo a los diseñadores. La repetición del espectáculo ya está disponible en YouTube.

