La vieja Copa Intercontinental, escenario de recordadas batallas entre Europa y Sudamérica

Desde mediados del siglo pasado, los campeones de los principales torneos de clubes de Europa y Sudamérica disputaron recordadas batallas en la vieja Copa Intercontinental.

Antecesora del Mundial de Clubes que se inicia el sábado en Estados Unidos, la Intercontinental tuvo vibrantes duelos desde la década de 1960 entre el ganador de la Copa de Campeones de Europa (hoy Liga de Campeones) y el de la Copa Libertadores de América.

Aquí algunos de ellos:

1960: Real Madrid, primer campeón

El mítico Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas y Paco Gento venía de ganar su quinta Copa de Europa al hilo en 1960.

En Sudamérica, mientras tanto, Peñarol de Uruguay se consagraba campeón de la primera Libertadores.

Ambos equipos -los mejores del siglo XX en sus continentes según la IFFHS- inauguraron la Intercontinental con un empate 0-0 ante más de 75.000 espectadores en el estadio Centenario de Montevideo.

La revancha en el Santiago Bernabéu congregó a 100.000 personas y los merengues ganaron 5-1 con dos goles de Puskas y uno de Di Stéfano para obtener la primera Intercontinental.

Peñarol se sacaría las ganas un año después al convertirse en el primer sudamericano en ganar el torneo, tras vencer al Benfica en el que hacía sus primeras armas un tal Eusebio.

1962 y 1963: los años del Santos de Pelé

El Benfica de Eusebio volvería a jugar la Intercontinental en 1962, y esta vez la perdería a manos del Santos de Pelé, que le anotó ocho goles entre los dos partidos, ambos ganados por los brasileños (3-2 y 5-2).

Un año después, el Santos revalidaría el título ante al AC Milan de Gianni Rivera en tres partidos: derrota 4-2, victoria italiana por el mismo marcador y triunfo paulista 1-0 en el desempate, de abundante juego brusco.

O Rei, lesionado, solo jugó el primer partido.

1966: Peñarol asalta el Bernabéu

Seis años después de ser vapuleado, Peñarol logró lo que parecía imposible: ganarle al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu.

El Merengue venía de ganar su sexto título europeo y el gigante uruguayo su tercera Libertadores. Tras perder en Montevideo por 2-0, el Madrid tenía la mesa servida en su estadio, pero Peñarol, con goles de Pedro Rocha de penal y del ecuatoriano Alberto Spencer, goleador histórico de la Libertadores, sorprendió al mundo al doblegar al gigante europeo. 1967: Racing-Celtic en la Batalla de Montevideo La Intercontinental de 1967 se definió en un tercer partido entre Racing de Avellaneda y el Celtic de Glasgow recordado como la Batalla de Montevideo. El Centenario, sede del primer Mundial en 1930, fue el escenario el 4 de noviembre del violento encuentro en el que la policía debió intervenir varias veces para separar a los jugadores de ambos equipos. El árbitro paraguayo Rodolfo Pérez Osorio no pudo contener a los futbolistas y terminó echando a cinco de ellos, dos de Racing y tres del Celtic. La Academia terminó convirtiéndose en el primer equipo argentino campeón intercontinental con un recordado gol de media distancia del "Chango" José Cárdenas. 1969: La masacre Estudiantes-Milan El partido más violento de la historia de la Intercontinental lo disputaron Estudiantes de La Plata y el AC Milan en 1969, en La Bombonera de Buenos Aires. Tras perder 3-0 en San Siro, el equipo argentino, tricampeón de la Libertadores en esos años (1968, 1969 y 1970) y recordado por jugar al límite del reglamento, apeló a una violencia inusitada para intentar dar vuelta la serie. Pese a que sufrió varios lesionados, el Milan no se achicó, perdió 2-1 pero ganó la Intercontinental, aunque no pudo festejar en una Bombonera que era un campo de batalla. Desinterés europeo en la década de 1970 La creciente violencia, que había llegado a su clímax en La Bombonera, llevó a que los campeones europeos perdieran interés en seguir disputando el torneo. De hecho, solo tres campeones del Viejo Continente la jugaron -y ganaron- en esa década: Feyenoord (1970), Ajax (1972) y Bayern de Múnich (1976). Tanto es así que Nacional de Uruguay en 1971, Independiente de Avellaneda en 1973, Boca Juniors en 1977 y el Olimpia de Paraguay en 1979 se coronaron vencedores intercontinentales antes los vicecampeones europeos Panathinaikos de Grecia, Juventus de Turín, Borussia Monchengladbach alemán y Malmoe de Suecia, respectivamente. En 1975 y 1978 el certamen no se disputó y en 1974 el Atlético de Madrid, como subcampeón europeo, venció al Rojo de Avellaneda y ganó su única Intercontinental. Japón al rescate En febrero de 1981, la empresa Toyota se puso la Intercontinental al hombro. Auspició la disputa del trofeo a un partido en el estadio Nacional de Tokio. Esa primera edición enfrentó a los campeones de ambos continentes en 1980, el Nacional de Uruguay y el Nottingham Forest de Inglaterra. Los charrúas conquistaron su segundo título al ganar 1-0 con gol de Waldemar Victorino. Desde entonces, el Flamengo de Zico en 1981, Peñarol en 1982, la Juventus de Michel Platini en 1985, River Plate de Argentina en 1986 y el Milan de Arrigo Sacchi en 1989 y 1990, entre otros, ganaron el trofeo. En los noventa llegó el turno del Sao Paulo de Telé Santana en 1992 y 1993 y el regreso a la victoria del Real Madrid en 1998, ante Vasco da Gama, en su primer coronación desde que ganó la edición inaugural en 1960. Dos años después, el Real Madrid volvería a Japón pero esta vez sufriría su segunda derrota intercontinental: Boca, liderado por Juan Román Riquelme y con dos goles de Martín Palermo, le ganó 2-1 en uno de los partidos más recordados de la última etapa del torneo. ma/raa