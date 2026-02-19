La vigente campeona Andreeva cae ante Anisimova en cuartos de Dubái
La rusa Mirra Andreeva, vigente campeona del WTA 1000 de Dubái, perdió este jueves ante la estadounidense Amanda Anisimova en un disputado duelo de cuartos de
La rusa Mirra Andreeva, vigente campeona del WTA 1000 de Dubái, perdió este jueves ante la estadounidense Amanda Anisimova en un disputado duelo de cuartos de final por 2-6, 7-5 y 7-6 (7/4).
La joven Andreeva, 7ª en el ranking mundial, que contaba con el servicio para ganar el partido antes del tie-break, se mostró inconsolable al término de este partido que duró 2 horas y 40 minutos.
"Al final yo estaba casi llorando", confesó Anisimova (6ª). "Me emocionó verla así, tengo la impresión de que las dos hemos ganado hoy".
La estadounidense se enfrentará en semifinales a su compatriota Jessica Pegula (5ª), que se impuso a la danesa Clara Tauson (15ª) por 6-3, 2-6, 6-4.
La otra semifinal opondrá a otra estadounidense, Coco Gauff (4ª), que eliminó a la filipina Alexandra Eala (47ª) por 6-0, 6-2, con la ganadora del partido entre Elina Svitolina (9ª) y la croata Antonia Ruzic (67ª).