La violencia de las bandas sacude la capital haitiana antes del relevo político

Por Harold Isaac

PUERTO PRÍNCIPE, 7 ago (Reuters) - La violencia de las bandas se recrudeció el jueves en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y uno de sus principales cabecillas amenazó al precario gobierno del país, que se preparaba para ceder su liderazgo rotatorio.

El empresario Laurent Saint-Cyr asumirá el jueves la presidencia rotatoria del consejo presidencial de transición de Haití, en sustitución del exjefe del banco central Fritz Alphonse Jean, mientras las autoridades de seguridad luchan por arrebatar el control a las poderosas bandas.

La misión multinacional de apoyo a la seguridad dirigida por Kenia que opera en Haití declaró el jueves que frustró los atentados preparados por las bandas para "perturbar la estabilidad nacional y hacer ingobernable el país".

Tres integrantes del despliegue internacional fueron hospitalizados brevemente después de que dos vehículos armados fueron atacados con cócteles molotov e incendiados, según informó la misión en un comunicado. En la mañana también se oyeron ráfagas de disparos en algunas zonas de la capital.

El líder de la alianza de bandas, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, declaró el jueves que las bandas planean perturbar la transición de Saint-Cyr a lo largo del día.

"Hemos decidido marchar hacia la oficina del primer ministro y la Villa d'Accueil para acabar con todo", dijo Cherizier en un video compartido en las redes sociales.

Está previsto que Saint-Cyr asuma la presidencia rotatoria en una ceremonia que se celebrará en la Villa d'Accueil, sede del gobierno desde que el Palacio Nacional, en el centro de Puerto Príncipe, se convirtiera en escenario de frecuentes tiroteos.

Su mandato se extenderá hasta el 7 de febrero de 2026, fecha prevista para el fin del mandato del Consejo y la investidura de un nuevo presidente electo, aunque no está claro si las elecciones convocadas para noviembre podrán celebrarse.

(Escrito por Brendan O'Boyle; editado en español por Carlos Serrano)