La violencia narco "preocupa" al turismo en Ecuador, dice viceministro

La creciente violencia del narcotráfico en Ecuador "preocupa" al sector turístico, dijo a la AFP el viceministro de esa cartera el jueves, en medio de un pico de homicidios por parte de poderosas bandas criminales que imponen el terror en el país

El atractivo destino turístico, con extensas playas color vainilla, paisajes volcánicos y tesoros naturales como las islas Galápagos, experimenta en los últimos años un descenso de visitas que coincide con la ola de violencia.

"Nos preocupa el tema de seguridad", dijo el viceministro Mateo Estrella, en una entrevista durante su participación en una feria turística en Bogotá

Pero "en realidad el riesgo para el visitante es mínimo", matizó

Sin embargo, matanzas, cuerpos incinerados, cabezas en las playas, y la peor tasa de homicidios en Latinoamérica llevaron a países como Estados Unidos o España a desaconsejar a sus ciudadanos visitar varios puntos del país.

Tienen en su lista roja la ciudad de Guayaquil y grandes partes de las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Entre 2019 y 2025, las entradas internacionales se redujeron casi a la mitad, de 2,1 a cerca de 1,3 millones anuales, según cifras del Ministerio de Turismo

"En el 2024 por la percepción de seguridad, bajamos (en turistas)", reconoce Estrella

El funcionario también relaciona la caída con la disminución de migrantes venezolanos que pasan por Ecuador en su ruta hacia Estados Unidos.

El rubro del turismo representa un 1,6% del PIB ecuatoriano y da empleo a 600.000 personas, según el viceministro.

La ubicación estratégica de Ecuador lo ha convertido en una puerta de salida de cocaína colombiana y peruana, los mayores productores mundiales, con destino a los mercados de Europa y Estados Unidos.

Bandas narco rivales tienen constantes y sangrientas disputas por el control de esas lucrativas rentas, que llevó la tasa de homicidios al récord de 52 por cada 100.000 habitantes en 2025.

No tenemos "ningún turista muerto (...) por violencia entre grupos armados", dice el viceministro

No obstante, a mediados de enero la policía encontró incinerados a un grupo de seis jóvenes ecuatorianos que salieron de paseo en tres motos en la provincia costera de Santa Elena.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, desplegó a las Fuerzas Armadas en operativos anticrimen tras declararle la guerra al narcotráfico

Asegura que tienen "mucho que aprender" de su vecina Colombia, codiciado destino vacacional a pesar de sus altos niveles de violencia y el estigma que dejó la guerra del capo Pablo Escobar