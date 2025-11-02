La violencia política en Bangladés ha dejado casi 300 muertos desde el año pasado (ONG)

La violencia política ha causado la muerte de casi 30.000 personas en Bangladés desde los disturbios que provocaron la caída de la ex primera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024, alertó el domingo una oenegé.

Entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, hubo al menos 281 muertos, incluidos 40 en ejecuciones extrajudiciales y 153 víctimas de linchamientos, indicó Odhikar, la principal organización de defensa de los derechos humanos del país.

Sheikh Hasina, que dirigía el país desde 2009, se vio obligada a exiliarse en India tras las manifestaciones estudiantiles reprimidas con violencia por las fuerzas de seguridad.

Según la ONU, al menos 1.400 personas perdieron la vida en esos disturbios, en su mayoría civiles.

Hasina, apodada la "dama de hierro", fue acusada de haber violado reiteradamente los derechos humanos durante su mandato, especialmente contra los opositores.

En su juicio en ausencia celebrado en Bangladés, la fiscalía solicitó la pena de muerte.

Desde su caída, el país está dirigido por un gobierno provisional encabezado por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, hasta las elecciones legislativas previstas en febrero.

Según el director de Odhikar, ASM Nasiruddin Elan, el respeto a los derechos humanos ha mejorado en Bangladés, pero la violencia de las fuerzas de seguridad persiste y siguen sin recibir sanciones.

sa/pa/pc/sag