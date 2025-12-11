La violencia progresará en América Latina y el Caribe en 2026, alerta ONG ACLED

La violencia se extenderá en parte de América Latina y el Caribe en 2026 por el aumento de las actividades ilícitas y el endurecimiento de la respuesta de los países, presionados por Estados Unidos, alertó este jueves la oenegé Acled.

"Es probable que las respuestas militarizadas al crimen organizado se extiendan aún más a medida que los gobiernos adopten medidas de mano dura contra la delincuencia y Estados Unidos ejerza una mayor presión", estima esta oenegé en su informe sobre los conflictos a vigilar en 2026.

La administración de Donald Trump convirtió la seguridad de sus intereses en el continente americano en su prioridad número uno, y busca a la vez combatir la inmigración, el narcotráfico y excluir a sus rivales estratégicos de la zona.

Washington reforzó así su presencia militar en el área del Caribe, amplió su arsenal normativo calificando a grupos criminales como organizaciones terroristas, y aumentó la presión sobre estas redes, pero también sobre los países que considera hostiles, como Venezuela.

"La creciente presión de Estados Unidos reforzó la propagación de políticas y discursos de seguridad militarizados en toda la región", señala la oenegé estadounidense, que registra las víctimas de conflictos en todo el mundo.

Para Acled, esta tendencia surge como consecuencia del aumento de la violencia de "actores armados y la internacionalización del crimen organizado".

"Los enfoques de mano dura contra la violencia de los grupos criminales no son nuevos y han ganado popularidad en toda la región, especialmente en Jamaica, El Salvador y Honduras", recuerda el informe.

"Sin embargo, el cambio de retórica de Estados Unidos (...) animó a países como Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago a seguir su ejemplo y declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas", agrega.

Para Acled, "las respuestas militarizadas al crimen organizado probablemente se extenderán aún más, a medida que los gobiernos adopten medidas de mano dura contra la delincuencia y recurran a poderes de emergencia".

Esta situación podría darse en países que han pasado recientemente por las urnas como Bolivia y Honduras, que giraron a la derecha; que se encuentran en pleno proceso electoral como Chile, donde los sondeos dan ganador al ultraderechista José Antonio Kast; y en aquellos que celebran comicios en 2026 como Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, según la oenegé.

"Los grupos armados también han demostrado una considerable capacidad de adaptación frente al aumento de la presión", recuerda Acled, que teme que los Estados se conviertan en los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

