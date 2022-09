La visión posapocalíptica de "Apagón" se estrena en San Sebastián

"Apagón", una serie de ciencia ficción dirigida por un conjunto de cotizados directores españoles, fue estrenada este viernes en el Festival de cine de San Sebastián, un certamen que desde hace años mantiene una relación fraterna con las producciones para la pantalla chica.

Los cinco episodios de la serie, cada uno dirigido por un realizador diferente, fueron proyectados en la penúltima jornada del festival en la ciudad del norte de España, que cierra este sábado con su gala de entrega de premios.

La serie, producida por la plataforma Movistar+ que la estrenará el 29 de septiembre en España, narra los acontecimientos que suceden al impacto de una poderosa tormenta solar en la tierra, que deja a España como en una especie de era preindustrial, sin energía ni comunicaciones.

La idea era contar con cada capitulo "distintos dilemas, aspectos de cómo el apagón afecta a la sociedad" y cómo responden las personas ante una situación límite, explicó en rueda de prensa Alberto Marini, uno de los guionistas.

"Hay capítulos que plantean como el hombre es un lobo para el hombre, de que podemos ser lo peor, y capítulos que plantean esta esperanza de que si hacemos cosas conjuntas, lo haremos mejor, ese es en definitiva el mensaje", señaló de su lado el director Isaki Lacuesta, doblemente premiado con la Concha de Oro en San Sebastián, en 2011 y 2018.

Los otros cuatro directores son Alberto Rodríguez ("La isla mínima), Raúl Arévalo ("Tarde para la ira"), Rodrigo Sorogoyen ("Que Dios nos perdone") e Isa Campo ("La próxima piel").

- Idilio con las series -

"Apagón" fue presentada en sección oficial aunque fuera de concurso, confirmando la buena acogida del formato televisivo en el festival de la ciudad costera vasca.

Esta 70ª edición del certamen también albergó el debut de "Simple", una serie sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que comparten un apartamento en Barcelona.

San Sebastián ha estrenado en años anteriores series que han tenido luego buena recepción, como por ejemplo "Patria", la adaptación de la novela superventas homónima de Fernando Aramburu, o "We are who we are", del italiano Luca Guadagnino, ambas de la plataforma HBO.

El certamen donostiarra abrió los brazos a las series en 2017, cuando inauguró "La peste", de Alberto Rodríguez.

- Propuestas latinas y españolas -

A concurso en sección oficial fue presentada este viernes "Kong Xiu", del chino Wang Chao, rostro habitual de los festivales europeos.

El largometraje sigue la vida de Kong Xiu, una trabajadora que se sobrepone a dos matrimonios desafortunados y en los pocos ratos libres que tiene en su trabajo en un taller, se va formando como escritora.

En la principal sección concursan tres largometrajes latinoamericanos, entre ellos los muy bien recibidos "El suplente", sobre una escuela en una zona deprimida de Buenos Aires, del argentino Diego Lerman, y "Los reyes del mundo", la historia de una pandilla que vive en las calles de Medellín, de la colombiana Laura Mora.

También el país anfitrión ha ofrecido películas muy comentadas, como "La Maternal", el regreso de Pilar Palomero tras el éxito de "las niñas", o "La consagración de la primavera", tercer largometraje de Fernando Franco.

En total, son diecisiete los filmes que compiten por la Concha de Oro y los otros grandes premios del certamen.

La sección dedicada al cine latinoamericano, en este festival considerado trampolín del cine de esa región hacia Europa, se cerró este viernes con la proyección de "La piel pulpo", de la ecuatoriana Ana Barragán.

En la sección Horizontes Latinos, que entregará el premio a la mejor película latinoamericana, compiten en total doce cintas, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y México.

