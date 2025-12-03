La visita de Putin a Modi destaca las importaciones indias de petróleo ruso pese a sanciones de EE. UU.

NUEVA DELHI (AP) — El presidente ruso, Vladímir Putin, viajará a India esta semana para una cumbre destinada a profundizar los lazos económicos, de defensa y energía, una visita que también pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi para equilibrar sus relaciones con Moscú y Washington mientras la guerra en Ucrania continúa.

Putin tiene previsto llegar el jueves en visita de Estado y reunirse el viernes con el primer ministro indio, Narendra Modi. Se espera que revisen el progreso de los lazos bilaterales, discutan temas de interés mutuo y firmen acuerdos interdepartamentales y comerciales, según informaron ambos gobiernos.

India ha continuado comprando petróleo ruso con descuento, a pesar de las advertencias de Washington de que eso está manteniendo en parte los ingresos de Moscú para financiar la guerra en Ucrania. En represalia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto aranceles adicionales del 25% a las importaciones indias, elevando los aranceles a un 50% en total.

India ha defendido sus importaciones como esenciales para satisfacer las crecientes necesidades energéticas de sus 1.400 millones de personas.

Putin visitó India por última vez en 2021. Modi estuvo en Moscú el año pasado, y los dos líderes se reunieron brevemente en septiembre en China durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

El momento diplomático crucial

La cumbre India-Rusia se produce mientras Estados Unidos renueva sus esfuerzos por impulsar un plan de paz para Ucrania y busca una cooperación más amplia de socios clave.

El plan de paz del presidente de Trump ha suscitado preocupaciones de que se incline demasiado hacia Moscú. La propuesta fue revisada después de que funcionarios estadounidenses y ucranianos se reunieran en Ginebra hace más de una semana.

Modi ha evitado condenar a Rusia por los combates en Ucrania mientras enfatiza la necesidad de un acuerdo pacífico.

Sreeram Sundar Chaulia, experto en asuntos internacionales en la Escuela de Asuntos Internacionales Jindal cerca de Nueva Delhi, dijo que India ha evitado asumir un papel mediador evidente porque podría complicar sus lazos tanto con Rusia como con Estados Unidos.

"Pero la diplomacia tras bambalinas por parte de Modi es factible, y ya ha ocurrido en cierta medida", dijo Chaulia.

Modi podría intentar persuadir a Putin "para que acomode algunas preocupaciones ucranianas y europeas para lograr un cese de hostilidades", agregó.

Cooperación económica, enfoque clave de la visita de Putin

India y Rusia buscarán fortalecer su relación bilateral y se espera que presenten un paquete de documentos centrados en la cooperación económica, la facilitación del comercio, el ámbito marítimo, la atención médica y los intercambios mediáticos, según funcionarios indios involucrados en la preparación de la cumbre. Hablaron bajo condición de anonimato ya que los detalles no son públicos.

India está interesada en aumentar las exportaciones a Rusia de productos farmacéuticos, agrícolas y textiles y busca la eliminación de barreras no arancelarias. Nueva Delhi también busca suministros a largo plazo de fertilizantes desde Moscú.

Otro campo clave donde los dos países intentan finalizar un acuerdo es la migración segura y regulada de trabajadores indios cualificados a Rusia.

Presión de Washington a India para que rechace el petróleo ruso

Estados Unidos ha presionado a India para que detenga las compras de petróleo ruso con descuento, acusando a Nueva Delhi de ayudar a financiar el esfuerzo bélico de Moscú. En agosto, Trump impuso un arancel del 50% a las importaciones indias para aumentar la presión sobre el tema.

India rechazó la acusación, diciendo que sigue las sanciones internacionales y prioriza su interés nacional y seguridad energética. Pero su posición podría complicarse más después de nuevas sanciones estadounidenses a las principales petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Funcionarios indios dijeron que el país evitará comprar petróleo de productores sancionados, mientras mantiene abiertas las opciones con empresas no afectadas por las restricciones.

"India ciertamente subrayará que no hay deseo indio de cortar completamente los suministros de energía de Rusia", dijo Harsh Pant, vicepresidente de política exterior en la Fundación de Investigación Observer, un grupo de expertos con sede en Nueva Delhi.

Pant dijo que las futuras importaciones dependerán "de las fuerzas del mercado y de cuán efectivas sean las sanciones para alejar al sector privado indio o a las empresas estatales indias de las fuentes de energía rusas".

Se espera que la cooperación energética sea un tema destacado en la cumbre, incluyendo las inversiones de India en el Lejano Oriente de Rusia y la ampliación de la colaboración nuclear civil. La planta de energía nuclear de Kudankulam en el estado indio de Tamil Nadu, construida con asistencia rusa, sigue siendo el centro de esa asociación, y los funcionarios dijeron que continúan las conversaciones sobre la fabricación local de equipos y posibles proyectos conjuntos en terceros países.

Cooperación en defensa

Se espera que India presione a Rusia para que entregue más rápido dos escuadrones adicionales de misiles tierra-aire S-400, después de recibir tres bajo un acuerdo de 2018 por un valor de aproximadamente US$5.400 millones. La demora se ha vinculado a las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la guerra en Ucrania.

También es probable que las autoridades indias exploren la posibilidad de adquirir unidades adicionales de S-400 o una variante mejorada, aunque no se espera ningún contrato o anuncio.

Los planificadores de defensa indios dicen que el S-400 demostró ser efectivo durante un breve enfrentamiento militar con Pakistán en mayo.

"La reunión se centrará en elementos más amplios de cooperación institucional en defensa entre nuestras dos partes y tratará de asegurar que se pongan fin a los retrasos en las entregas. Potencialmente, no se descarta un S-400 adicional, pero no esperen ningún anuncio durante la visita", dijo el secretario de Defensa de India, Rajesh Kumar Singh, en una conferencia de seguridad en Nueva Delhi la semana pasada.

También se esperan conversaciones sobre la modernización de los aviones de combate indios Su-30MKI, de fabricación rusa, y la aceleración de las entregas de hardware militar crítico, así como la mejora de la coordinación en ejercicios conjuntos y ayuda en desastres.

A pesar de que India ha diversificado su adquisición de hardware militar en los últimos años, Rusia sigue siendo su mayor proveedor. Moscú está interesado en vender su avión de combate furtivo Su-57 a India, pero Nueva Delhi ha mantenido abiertas sus opciones a otros proveedores extranjeros también.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.