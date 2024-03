Por Mark Trevelyan

LONDRES, 6 mar (Reuters) - La viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni dijo el miércoles que la magnitud del apoyo público que ha recibido desde su muerte es una prueba de que su causa sigue viva, y pidió una protesta masiva el día de las elecciones contra el presidente Vladimir Putin.

En un video publicado en YouTube, Yulia Navalnaya dijo que se había sentido esperanzada por la enorme multitud que acudió la semana pasada al funeral de su marido, que murió en una colonia penal del Ártico el 16 de febrero. Desde su entierro, sus partidarios han sumergido su tumba en un mar de flores.

"Mirándoles, estoy convencida de que no todo es en vano, y este pensamiento me da fuerzas", afirmó. "Ahora todos saben que en realidad somos muchos, todos los que queremos y apoyamos a Alexéi, que compartimos sus ideas y, mientras nos tengamos los unos a los otros, esto no ha terminado".

En uno de sus últimos mensajes públicos, Navalni había instado a la gente a protestar contra Putin votando en masa a mediodía, hora local, en las elecciones presidenciales del 17 de marzo, formando grandes multitudes y desbordando los colegios electorales.

Navalnaya hizo suyo el llamamiento de su esposo.

"Es una acción muy sencilla y segura, no se puede prohibir, y ayudará a millones de personas a ver a gente con ideas afines y a darse cuenta de que no estamos solos", declaró. "Estamos rodeados de gente que también está contra la guerra, contra la corrupción y contra la anarquía".

Es mucho lo que está en juego, tanto para la oposición como para el Kremlin. Si la acción "Mediodía contra Putin" se desvanece, será un duro golpe para las esperanzas de Navalnaya de tomar el relevo de su marido, aunque esté afincada fuera de Rusia, y demostrar que la oposición al Kremlin sigue viva.

Pero si la gente hace caso al llamado, podría convertirse en una gran protesta a lo largo de los 11 husos horarios de Rusia y plantear un dilema a las autoridades, ya que la policía no tendría motivos legales evidentes para dispersar a la gente que hace cola para votar. (Editado en español por Carlos Serrano)