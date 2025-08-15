La viuda de Navalni pide a Putin que libere a los opositores a la guerra en Ucrania encarcelados

La viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, pidió el viernes al presidente Vladimir Putin que libere a los opositores a la guerra en Ucrania encarcelados en Rusia.

"Liberen a los activistas y periodistas rusos, a los civiles ucranianos, a todos los que han sido encarcelados por expresar opiniones antiguerra o por publicaciones en redes sociales", declaró Navalnaya, en un vídeo publicado en Telegram.

En su mensaje, publicado horas antes de la cumbre entre Putin y Donald Trump en Alaska, Navalnaya se dirigió a ambos presidentes.

"Deben tomar una decisión irreversible, algo que no pueda deshacerse" para que esta cumbre sea "histórica", afirmó en referencia a la guerra en Ucrania, al tiempo que solicitó un nuevo intercambio de presos.

Desde febrero de 2022, cuando lanzó la invasión de Ucrania, Rusia ha restringido drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en internet, con procesos judiciales contra cientos de personas que se han opuesto a la guerra.

Muchos opositores rusos han tenido que huir del país.

"Desgraciadamente, sé mejor que nadie el coste de los retrasos" en la liberación de prisioneros, escribió Navalnaya, en referencia a su marido, que falleció en las cárceles rusas en febrero de 2024.

Alexéi Navalni era el principal opositor de Putin y falleció de forma repentina en una colonia penitenciaria del Ártico el 16 de febrero de 2024.

Su familia y sus partidarios afirman que fue asesinado por orden de Putin.