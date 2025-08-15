La viuda de Navalni pide a Trump y Putin que cierren en Alaska un canje de presos

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La activista rusa Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalni, ha propuesto a los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, que acuerden en su reunión de este viernes en Alaska un nuevo canje de presos, puesto que, en su opinión, es la única manera de garantizar un pacto "irreversible, que "no desaparecerá al día siguiente por un giro de las prioridades geopolíticas".

Navalnaya ha puesto en duda la fiabilidad de Putin "después de años de esperanzas arruinadas y promesas rotas", advirtiendo de que los pocos gestos que ha adoptado en relación al conflicto en Ucrania, como las "breves" treguas, no han servido para romper el "ciclo" de violencia.

"No sabemos qué pasará después de las conversaciones (de este viernes). Quizás los resultados marcarán la diferencia, quizás se olvidarán en una semana, pero hay una manera de garantizar que esta cumbre pase a la historia", ha añadido, en un vídeo en el que ha reclamado "una nueva ronda de intercambios de presos".

En este sentido, ha señalado que este "cara a cara" entre Trump y Putin representa "una valiosa oportunidad", habida cuenta de que, según ha dicho, "las listas ya están preparadas".

Por parte rusa, ha pedido la liberación de activistas y periodistas, así como de cualquier persona condenada por oponerse públicamente a la invasión iniciada en febrero de 2022.

"Al fin y al cabo, si estás negociando el fin de la guerra, ¿cómo va a haber personas entre rejas por pedir exactamente lo mismo"?, ha planteado Navalnaya, que ha recordado su propia experiencia vital para cuestionar el respeto de Moscú por los Derechos Humanos.

Alexei Navalni, símbolo de la disidencia frente a Putin, murió en febrero de 2024 mientras cumplía condena en una cárcel del Ártico.