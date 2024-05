La viuda de Navalni, sobre el último mandato de Putin: "Ha llevado al país al aislamiento"

Asegura que su Gobierno es un "régimen" basado en "la mentira y la corrupción"

MADRID, 7 May. 2024 (Europa Press) -

Yulia Navalnaya, la viuda del destacado opositor ruso Alexei Navalni, fallecido a mediados de febrero en una prisión del Ártico, ha alertado este martes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha llevado al país al aislamiento" durante los últimos años y ha recordado que actualmente hay cientos de presos políticos en Rusia.

Así se ha pronunciado al inicio del que es ya el quinto mandato de Putin al frente del país, en el que el presidente ha prometido trabajar en aras de la "seguridad" y la "unidad". Según Navalnaya, el liderazgo de Putin ha provocado la salida de Rusia del Consejo de Europa, la desvinculación de los tribunales del sistema legal internacional y la salida de las universidades rusas del sistema global de educación. "Debido a Putin, los deportistas rusos ya no son bienvenidos", ha lamentado.

Asimismo, ha advertido de que los presos políticos "se enfrentan a condiciones inhumanas en la cárcel" y ha manifestado que "todos los días se abren casos nuevos de este tipo a medida que el Estado cerca la vida privada de la población".

"A nivel personal, los últimos seis años del mandato de Putin han sido los años en los que mi marido, un verdadero patriota, fue perseguido, envenenado, juzgado y torturado en prisión durante tres años, además de asesinado", ha aseverado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

"Esto lo hizo también Putin. El mismo Putin que juró respetar y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. Sus promesas están vacías. Han pasado 25 años y será lo mismo durante este mandato. Las cosas solo van a peor y me da miedo pensar en lo que pasará si Putin sigue en el poder", ha sostenido.

Navalnaya ha expresado a su vez que con Putin al frente "el país no tendrá nunca paz, ni desarrollo, ni libertad". "El fundamento de su régimen es la mentira y la corrupción, y a diario se nos roba dinero para financiar el bombardeo de ciudades pacíficas y a la policía que golpea a los ciudadanos", ha continuado.

Es por ello que ha hecho un llamamiento a "luchar". "Debemos asegurarnos de que nadie en el mundo crea a Putin. Es un desafío, pero debemos seguir adelante. Nuestro país está siendo liderado actualmente por un ladrón, mentiroso y asesino, y esto debe terminar", ha afirmado.

En este sentido, ha culpado a Putin de iniciar la guerra y ha señalado que "no puede engañar a la gente que va al frente". "No sabemos el número exacto de muertos porque le da miedo dar cifras reales", ha dicho antes de hacer hincapié en que se trata de una guerra "sangrienta" que "no tiene sentido". "Nadie salvo Putin la quiere", ha zanjado.