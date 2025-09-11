La vivienda sigue como principal problema y la calidad del empleo escala al tercer puesto, según el CIS

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

La vivienda repite como primer problema de España en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, un estudio en el que se refleja un repunte de la preocupación por la inmigración, que desbanca a la corrupción del segundo puesto de la lista de problemas, y también un récord de menciones a la mala calidad del empleo, que se coloca como tercer problema.

En concreto, la vivienda aparece mencionada como un problema en el 30,4% de los cuestionarios (sube cuatro décimas respecto a julio), seguida de la inmigración, que cosecha un 20,7%, frente al 18,4% del barómetro anterior.

Por su parte, la preocupación por la corrupción y el fraude, que se había disparado en julio hasta el 25,3% tras el estallido del caso que llevó a la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cae de la segunda a la novena posición, con un 10,9% de menciones.

Y la tercera plaza es para los problemas relacionados con la calidad del empleo, que marcan récord con un 17,1% de alusiones, 3,3 puntos más que el barómetro de julio.

CENSURA A LOS POLÍTICOS

El cuarto problema es el mal comportamiento de los políticos, que se anotan un 16,9% de menciones, uno de los porcentajes más altos de los últimos meses, y la quinta posición la ocupan los problemas políticos en general (15,9%).

La crisis económica figura en septiembre como el sexto problema nacional, con un 14,6%, mientras que la política vuelve a aparecer en la séptima posición bajo el epígrafe de 'Gobierno y partidos', que cosecha un 14,5%.

Le sigue el paro (14,2%) y ya en la novena plaza, la corrupción y el fraude, con un 10,9%. Son 14,4 puntos menos que en barómetro anterior cuando se colocó como segundo problema de España tras el ingreso en prisión de Cerdán.

CAMBIO CLIMÁTICO

Además, el sondeo de septiembre, tras los incendios de este verano, refleja un incremento de la preocupación por el cambio climático que pasa del 1,7% al 4,3%. Es su porcentaje más alto desde enero de este año, cuando fue citada como un problema nacional en el 4,8% de cuestionarios del CIS.

También han crecido las menciones al medio ambiente: un 0,8% en julio frente al 2,8% de septiembre.

La relación de problemas afectan más personalmente a las personas entrevistadas por el CIS la lidera la crisis económica (24%) seguida de la vivienda (23,1%), la sanidad (19,4%), la calidad de empleo (16,3%) y la inmigración (9,7%).