La Vuelta a España 2026 tendrá 3.275 km de recorrido

La Vuelta a España 2026 partirá de Mónaco el 22 de agosto y finalizará en Granada tres semanas después, el 13 de septiembre, tras un recorrido de 3.275 km:

22 de agosto: 1ª etapa Mónaco - Mónaco (CRI), 9 km

23 de agosto: 2ª etapa Mónaco – Manosque, 215 km

24 de agosto: 3ª etapa Gruissan – Font-Romeu, 166 km

25 de agosto: 4ª etapa Andorra la Vieja - Andorra la Vieja, 104 km

26 de agosto: 5ª etapa Falset – Roquetes, 171 km

27 de agosto: 6ª etapa Alcossebre – Castelló, 176 km

28 de agosto: 7ª etapa Vall d’Alba - Aramón Valdelinares, 149 km

29 de agosto: 8ª etapa Puçol – Xeraco, 168 km

30 de agosto: 9ª etapa Villajoyosa – Alto de Aitana, 187 km

31 de agosto: jornada de descanso

1 de septiembre: 10ª etapa Alcaraz – Elche, 184 km

2 de septiembre: 11ª etapa Cartagena – Lorca, 156 km

3 de septiembre: 12ª etapa Vera – Calar Alto, 166 km

4 de septiembre: 13ª etapa Almuñécar – Loja, 193 km

5 de septiembre: 14ª etapa Jaén – Sierra de la Pandera, 152 km

6 de septiembre: 15ª etapa Palma del Río – Córdoba, 181 km

7 de septiembre: jornada de descanso

8 de septiembre: 16ª etapa Cartagena – La Rábida, Palos de la Frontera, 186 km

9 de septiembre: 17ª etapa Dos Hermanas – Sevilla, 189 km

10 de septiembre: 18ª etapa El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (CRI), 32 km

11 de septiembre: 19ª etapa Vélez-Málaga – Peñas Blancas, 205 km

12 de septiembre: 20ª etapa La Calahorra – Collado del Alguacil, 187 km

13 de septiembre: 21ª etapa Granada - Granada, 99 km