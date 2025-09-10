La Vuelta a España blinda su seguridad para la llegada a Madrid el domingo

Frente a los manifestantes propalestinos que perturban desde hace días la Vuelta ciclista a España, las autoridades desplegarán un refuerzo policial "extraordinario" este fin de semana en Madrid para garantizar la seguridad de las dos últimas etapas de la prueba que concluye el domingo en la capital.

El domingo se desplegarán 1100 policías adicionales en Madrid, lo que supone el mayor dispositivo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en la ciudad en 2022, según indicó la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

El sábado ya se sumarán 400 agentes de la Guardia Civil como refuerzo para la penúltima etapa, que discurre casi toda en la región de Madrid.

El objetivo es "compatibilizar la seguridad del evento deportivo y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan", añadió la nota, que incluía un llamamiento a los dirigentes de las administraciones madrileñas para que actúen con "responsabilidad" y "no se propicien incidentes que puedan manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos de nuestro país están mostrando frente a este genocidio".

El apoyo a la causa palestina es muy popular en España, donde el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024, y acaba de anunciar nuevas medidas "para detener el genocidio en Gaza".

En este contexto, las acciones contra la presencia en la Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, que marcaron casi diariamente la prueba desde su llegada a territorio español, no generan graves polémicas, más allá de algunas críticas de la derecha al Gobierno por no garantizar la seguridad de la carrera o al apoyo mostrado por algunos ministros a los manifestantes.

Las diferentes protestas obligaron, por el momento, a acortar dos etapas, además de provocar la caída de varios ciclistas.

Cuidado con los ciclistas

A través de las redes sociales, las asociaciones de apoyo a Palestina (entre ellos el movimiento BDS, "Boicot, desinversiones y sanciones contra Israel") o el partido de izquierda radical Podemos difunden nuevos llamamientos para movilizarse en los próximos días, además de compartir reglas de conducta o consejos, dejando ver que la movilización pretende mantenerse hasta el final de la prueba.

Podemos invita así a acudir el domingo a "puntos de visibilidad máxima" de la capital madrileña, como Atocha o la plaza de Callao, cerca de la famosa avenida de Gran Vía, y aconseja llegar "con antelación" portando banderas, foulards o ropa con los colores de la bandera palestina.

Pero las acciones no se limitan a Madrid. La contrarreloj que se disputará el jueves en Valladolid, en Castilla y Léon (noroeste), también será de riesgo.

"Si decides, bajo tu responsabilidad, salir a la carretera, consulta previamente con un equipo legal", aconseja la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid en un mensaje difundido en Facebook.

“Tené en cuenta tu seguridad y la de los ciclistas. Verbalizá que no somos violentos, que estamos aquí de forma pacífica para detener el genocidio. Que no estamos contra la Vuelta sino contra la participación del representante de un estado genocida: Israel”, continúa. “Y sobre todo ¡GRABALO TODO! (pedí a compañer@s que lo hagan, preferiblemente con el móvil en vertical)”, agrega.

A pesar de diferentes llamamientos para que se retirara de la carrera, el equipo Israel-Premier Tech, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, y que solo cuenta con un corredor de nacionalidad israelí, aseguró que llegará el domingo hasta Madrid.

Los corredores, de su lado, decidieron este miércoles antes de la salida de la 17ª etapa que, en caso de que se produzcan nuevos incidentes derivados de manifestaciones propalestinas, ellos mismos neutralizarán la carrera.

