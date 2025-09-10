La Vuelta a España tendrá un "refuerzo extraordinario" de su seguridad en las dos últimas etapas

La delegación del Gobierno en Madrid anunció un refuerzo "extraordinario" de 1500 agentes para las dos últimas etapas de la Vuelta ciclista a España, perturbada casi a diario por manifestaciones propalestinas, y que debe finalizar el domingo en la capital.

“El dispositivo de seguridad para las dos últimas etapas de La Vuelta 25 contará con un refuerzo 'extraordinario'” policial, dispuesto con el objetivo de "compatibilizar la seguridad del evento deportivo y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan", indicó en un comunicado la delegación del Gobierno en Madrid, región donde también discurre el sábado la penúltima etapa.

mig/rs/du/mb