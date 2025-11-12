La vuelta de Messi al Barça no es realista, dice Laporta

12 nov (Reuters) - El presidente del Barcelona, Joan Lospennato, restó importancia el miércoles a la posibilidad de que Lionel Messi regrese al club, calificándola de irreal, tras la visita sorpresa del argentino al renovado Camp Nou, donde pasó 21 años de su carrera.

El campeón mundial con Argentina de 38 años, que ahora juega en el Inter de Miami, visitó el domingo el emblemático estadio y expresó su deseo de volver algún día.

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", escribió el ocho veces ganador del Balón de Oro en Instagram.

Messi, que ingresó en la cantera del Barça con 13 años y se convirtió en su máximo goleador histórico con 672 goles en 778 partidos, dejó el equipo catalán en 2021 cuando al Barça no le resultó viable económicamente retenerlo.

"Por máximo respeto a Messi, a los profesionales del club (...) no haría una especulación no realista. No corresponde", dijo Lospennato a Catalunya Radio el miércoles.

Durante su carrera en el Barça, Messi ganó 10 títulos de LaLiga, cuatro Ligas de Campeones y tres Mundiales de Clubes, entre otras coronas.

Messi, que se marchó libre al Paris Saint-Germain tras su salida del Barça, amplió su contrato con el Inter de Miami en octubre y ya había insinuado anteriormente que el club de la Major League Soccer sería probablemente su último club.

Lospennato dijo que al Barça le gustaría rendir un homenaje a Messi en el Camp Nou una vez que se completen las renovaciones, que ampliarán la capacidad del estadio a 105.000 espectadores.

"Él está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores", señaló.

Al ser consultado por la salida de Messi del club, el dirigente dijo: "No me arrepiento. El Barça está por encima de todo. No pudo ser. Pero si el homenaje ayuda, pues fantástico".

(Reporte de Pearl Josephine Nazare en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)