La web Infoartísticas orientará, informará e inspirará a la ciudadanía sobre las enseñanzas artísticas.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha presentado este miércoles el portal Infoartísticas, la primera web estatal dedicada a las enseñanzas artísticas en España.

"Es una herramienta que ayudará a acercar las enseñanzas artísticas a toda la ciudadanía: orientará, informará y también inspirará, porque estas enseñanzas merecen todo nuestro reconocimiento", ha asegurado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría.

El lanzamiento ha coincidido con la celebración del primer pleno del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA) tras su reciente renovación, derivada de la aprobación de la Ley de Enseñanzas Artísticas que, aprobada en junio de 2024 en el Congreso de los Diputados, se convirtió en la ley educativa con mayor consenso de la democracia.

"Para este Gobierno dignificar estas enseñanzas no es solo una intención: es un compromiso firme, y una gran tarea colectiva", ha destacado Alegría, que además ha puesto en valor la nueva sede del CSEA, ubicada en el histórico Caserón de San Bernardo en Madrid.

El nuevo portal se organiza en ocho apartados: incluye la normativa vigente y en desarrollo; una descripción detallada de cada especialidad y sus salidas profesionales -con disciplinas que abarcan desde música, danza, arte dramático, artes plásticas, diseño, conservación y restauración, hasta las nuevas enseñanzas de Escritura Creativa, Artes Circenses y Artes Audiovisuales, del Videojuego, de la Animación y de la Cinematografía-, así como enlaces a la administración educativa autonómica y al buscador de centros.

Además, el portal ofrece recursos para toda la comunidad educativa, información para la internacionalización y movilidad, guía de trámites académicos, contenido sobre la actividad del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y materiales didácticos y de difusión para docentes y estudiantes y un observatorio estadístico.

El Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas se creó dentro de la Ley Orgánica 2/2006 como órgano consultivo del Estado y de participación en relación con las enseñanzas artísticas, pero con la ley aprobada en 2024 se hizo necesario actualizarlo para ampliar sus funciones y fortalecer su papel en la planificación y evaluación de las políticas educativas dentro de este ámbito.

Entre las novedades, se le otorgan funciones en la verificación, modificación y acreditación de títulos; se crean dos nuevas consejerías (se pasa de las 72 actuales a 74); se incluye un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otro del Consejo de Universidades, y se introduce la participación de dos representantes de las organizaciones profesionales de ámbito estatal de las distintas disciplinas artísticas, entre otras medidas.

La citada ley, que afecta a 689 centros públicos y privados, 14.000 docentes y 140.000 estudiantes, homologa las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, equiparándolas a las universitarias; y vincula las enseñanzas artísticas profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, de forma que se abre también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector.