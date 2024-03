Por Shrivathsa Sridhar

BENGALURU, 20 mar (Reuters) - La WTA ha iniciado una revisión de sus reglas que podría hacer que las tenistas absueltas en casos de dopaje o a las que se reduzca su sanción regresen al circuito con "clasificaciones especiales" en el futuro, dijo el miércoles a Reuters el organismo.

El cambio de regla se está considerando tras el sonado caso de Simona Halep, que reapareció el martes en el Abierto de Miami con una "wildcard" después de que el máximo tribunal del deporte redujera a nueve meses la sanción de cuatro años impuesta a la rumana por dopaje.

A diferencia de lo que ocurre con las lesiones graves o las bajas por maternidad, las jugadoras sancionadas por dopaje no gozan actualmente de una clasificación protegida a su regreso y a menudo tienen que reconstruir sus carreras desde cero.

"Hemos iniciado un proceso de revisión de esta norma, ya que creemos que es apropiado considerarlo", dijo un portavoz de la WTA a Reuters por correo electrónico.

Halep, ex ganadora de Wimbledon y del Abierto de Francia, fue suspendida en octubre de 2022 tras dar positivo por roxadustat -un fármaco prohibido que estimula la producción de glóbulos rojos- en el Abierto de Estados Unidos de ese año.

La jugadora de 32 años también fue acusada de otro delito el año pasado debido a irregularidades en su pasaporte biológico, un método diseñado para controlar diferentes parámetros sanguíneos a lo largo del tiempo para revelar posibles dopajes.

Pero Halep, que negó enérgicamente los cargos que se le imputaban, fue autorizada a volver a la acción después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana dictaminara que su suspensión debía reducirse a nueve meses, periodo que ya había cumplido.

Paula Badosa la derrotó por 1-6, 6-4 y 6-3 en la primera ronda de Miami.

De momento Halep, que no figura en el ranking, tendrá que recurrir a invitaciones para competir en los torneos más importantes, pero puede que eso no resulte demasiado difícil para la ex número uno del mundo, que estaba clasificada entre las 10 primeras del ranking antes de su suspensión.

Sin embargo, la británica Tara Moore dijo a principios de mes en X que puede que le resulte más difícil resucitar su carrera tras ser absuelta de una infracción de las normas antidopaje.

"Genial que @Simona_Halep pueda volver a ponerse en pie tan rápido. Lástima que no sea lo mismo para mí y para otras jugadoras que han sido exoneradas y que no están tan arriba", dijo Moore, que en junio de 2022 ocupaba el puesto 77 en dobles, el más alto de su carrera, cuando se vio obligada a estar fuera de acción durante 19 meses tras fallar un control antidopaje.