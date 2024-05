La zona de riesgo en el mar rojo no se ha extendido por ahora al mediterráneo, según hapag-lloyd

FRÁNCFORT, 6 may (Reuters) - La naviera alemana de contenedores Hapag-Lloyd dijo el lunes que seguía evitando el mar Rojo y el golfo de Adén y añadió que la "zona de riesgo", relacionada con posibles ataques de milicianos hutíes alineados con Irán, no se había extendido al mar Mediterráneo. "Lo que estamos viendo es que los ataques en el mar Rojo y el golfo de Adén se están desplazando cada vez más mar adentro. Por eso evitamos por completo esta zona", dijo la empresa en un comentario enviado por correo electrónico. Más temprano, su mayor competidor, Maersk, dijo que las perturbaciones del tráfico de contenedores en el mar Rojo iban en aumento y que se esperaba que redujeran la capacidad del sector entre Extremo Oriente y Europa hasta en un 20% en el segundo trimestre. (Reporte de Christoph Steitz; edición de Rachel More; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

