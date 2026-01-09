La zona euro cierra el año con crecimiento estable y repunte industrial en Alemania

FRÁNCFORT, 9 ene (Reuters) -

Las ventas minoristas de la zona euro subieron más de lo previsto en noviembre y la industria alemana siguió creciendo, lo que demuestra que el bloque monetario ha cerrado un año turbulento con un crecimiento estable, aunque modesto, según una serie de datos publicados el viernes.

La economía de la zona euro creció más rápido de lo previsto en 2025, lo que indica que las empresas y los consumidores se están adaptando bien a perturbaciones como la alteración del comercio mundial, pero la resistencia no se está convirtiendo en un "boom" y la mayoría prevé una expansión moderada este año.

"La principal conclusión de los datos publicados en los últimos días es que la economía de la zona euro sigue siendo moderada, con una inflación en un punto dulce en torno al 2%", dijo Oxford Economics en una nota a los clientes.

Esto satisfaría al Banco Central Europeo, que ha apoyado a la economía durante los dos últimos años con un flujo constante de recortes de tipos, pero es poco probable que aplique nuevas rebajas.

SECTOR AUTOMOVILÍSTICO ALEMÁN RECIBE UN IMPULSO

Las ventas al por menor aumentaron un 0,2% en noviembre, justo por encima de las expectativas del 0,1%, pero el crecimiento del 2,3% respecto al año anterior superó con creces las previsiones del 1,6%, debido a una importante revisión al alza de las cifras de octubre.

El comercio minorista en Alemania, la mayor economía del bloque que lleva tres años bordeando la recesión, creció más despacio que la media, pero España siguió en expansión y Francia también se situó muy por encima de la tendencia, según los datos de Eurostat.

Mientras que la economía alemana sigue estancada en líneas generales, los datos industriales ofrecieron un rayo de esperanza el viernes.

La producción creció un 0,8% respecto al mes anterior, el doble de lo previsto, y los pedidos industriales aumentaron un 5,6% respecto al mes anterior, impulsados por los pedidos a gran escala.

El repunte de la industria alemana debería seguir apuntalando la confianza, ya respaldada por los planes del Gobierno de impulsar el gasto en defensa e infraestructuras.

"El estímulo está empezando a funcionar", dijo Holger Schmieding, economista de Berenberg. "Es probable que un mayor gasto público represente directamente unos 0,4 puntos porcentuales de subida (del PIB)"

"A ello se sumará un repunte de la construcción residencial debido a los bajos tipos de interés, la agilización de los procedimientos de aprobación y el empeoramiento de la escasez de viviendas", añadió.

De hecho, es probable que el crecimiento económico empiece a acelerarse este año y termine 2026 con buena nota, ayudado por el derroche fiscal que debería extenderse a gran parte de la zona euro.

Pero las exportaciones, motor del crecimiento alemán en las últimas décadas, siguieron resintiéndose en noviembre, en parte por la caída de las ventas a Estados Unidos, según datos separados.

Las exportaciones alemanas cayeron un 2,5% en noviembre respecto al mes anterior y el superávit comercial se redujo a 13.100 millones de euros (15.300 millones de dólares) desde los 17.200 millones de euros del mes anterior.

En comparación con el año anterior, las exportaciones a Estados Unidos bajaron un 22,9% después de que Washington impusiera aranceles a la mayoría de los productos europeos. (Reporte de Balazs Koranyi; Edición de Toby Chopra; editado en español por Tomás Cobos)