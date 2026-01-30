La economía de la zona euro creció un 1,5% en 2025, más de lo esperado, continuando su recuperación tras el 0,4% de 2023 y el 0,9% de 2024, indicó el viernes Eurostat en una primera estimación.

La cifra muestra una actividad más importante de lo previsto, superando el 1,4% estimado por los economistas consultados por Bloomberg y el 1,3% proyectado por la Comisión Europea.

En los tres últimos meses de 2025 el producto interior bruto (PIB) de los países del euro aumentó un 0,3% respecto al trimestre anterior, según el instituto europeo de estadísticas. En términos interanuales, creció un 1,3%.

El dato engloba a 20 países miembros del euro, el club de la moneda única al que se sumó Bulgaria el 1 de enero.

En el conjunto de la Unión Europea, integrada por 27 países, la economía creció un 1,6% en 2025, con una sólida progresión en el cuarto trimestre: +0,4% respecto al trimestre anterior y +1,4% en términos interanuales.