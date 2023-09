Para Lachlan Murdoch, este momento ha llegado con mucha demora. Desde luego, si es que ha llegado en verdad.

El jueves, su padre Rupert Murdoch anunció que dejará el timón de sus dos empresas periodísticas: News Corp. y Fox Corp. Lachlan será presidente de News Corp. y a la vez conservará el puesto de CEO y presidente del directorio de Fox Corp., la empresa matriz de Fox News Channel.

Con estos cambios, el hijo mayor de Rupert se convierte en jefe indiscutido del imperio mediático construido por su padre a lo largo de varias décadas. No hay señales verosímiles de que sus hermanos y antiguos rivales James y Elizabeth le disputaran el puesto; James, en particular, tomó distancia hace años de la empresa y las posiciones políticas de su padre. Pero Rupert, que tiene ahora 92 años, ha tendido muchas veces a promover a sus hijos mayores para luego socavarlos —y a veces enfrentarlos entre ellos—, volteando la mesa sin aviso.

Dada la edad avanzada de Rupert Murdoch, esta podría ser su última decisión desde un sitio de poder. Pero no por nada el drama de HBO “Succession” era interpretado como una sátira sombría y apenas disimulada del negocio familiar. En el mundo real de la familia Murdoch, como en el ficticio de la familia Roy, lo que luce sólido suele derrumbarse en un instante, sobre todo al surgir oportunidades inesperadas.

Lachlan Murdoch lo sabe bien porque lo ha vivido. Nacido en Londres, creció en Nueva York y fue a la Universidad de Princeton, donde sus estudios no fueron de negocios sino de filosofía. Su tesis de grado, titulada “A Study of Freedom and Morality in Kant’s Practical Philosophy” (Estudio de la Libertad y la moral en la filosofía práctica de Kant) aborda esos temas enjundiosos junto con pasajes de las escrituras hindúes. La tesis concluye con una frase del Bhagavad Gita que alude al “espíritu infinito” y la “pura serenidad de la infinitud”, según un artículo de 2019 en The Intercept.

Béatrice Longuenesse, la asesora de tesis de Lachlan en Princeton, confirmó por email la exactitud del informe.

Sin embargo, después de su graduación, Lachlan se arrojó de cabeza a los negocios de su padre, mudándose a Australia para trabajar en los diarios Murdoch que habían estado en el centro de News Corp. Muchos dieron por sentado que lo estaban preparando para puestos de mayor jerarquía en News Corp., y no se equivocaron. En pocos años, era vicedirector general del holding de las propiedades australianas de News Corp; poco después, pasó a un puesto ejecutivo en News Corp. propiamente dicha y en poco tiempo pasó a manejar los canales de televisión y las operaciones de prensa impresa de la empresa.

El ascenso de Lachlan se detuvo bruscamente en 2005, cuando renunció a News Corp. sin que hubiera una explicación pública. Según Paddy Manning, un periodista australiano autor de una biografía de Lachlan Murdoch, el problema central tenía que ver con dos asuntos relativamente menores en los que Lachlan disintió con Roger Ailes, entonces jefe de Fox News.