Lachlan Murdoch se asegura el control de Fox y News Corp. al compensar a sus hermanos con US$2815 millones

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La familia Murdoch ha alcanzado un acuerdo para poner fin a las posibles disputas que podrían surgir tras el fallecimiento de Rupert Murdoch, magnate de los medios de 94 años, y que contempla que tres de sus hijos renuncien a su herencia en Fox y News Corp en favor de su hermano, Lachlan Murdoch, a cambio de US$3300 millones (2815 millones de euros).

Según fuentes conocedoras del asunto consultadas por 'Bloomberg', Prudence, Elisabeth y James Murdoch cederán a Lachlan, de 54 años, el capital social que les correspondería para que sea el administrador único del fideicomiso que rige las empresas.

Tras recibir cada uno US$1100 millones (938,4 millones de euros), se dejaría fuera a los hijos de Murdoch que podrían alterar la línea editorial conservadora de medios como 'Fox News' o 'The Wall Street Journal'.

Rupert Murdoch posee actualmente el 40% de los derechos de voto en ambas sociedades y, según lo acordado, ahora una nueva empresa familiar controlada por Lachlan tendrá el 36% de los derechos de voto en Fox y el 33% en News Corp.

El trío de hermanos dejará de tener participación alguna en estas.

News Corp y Fox venderán acciones por valor de unos US$1400 millones (1194 millones de euros) en nombre de los tres hijos que abandonan el fideicomiso.

Así, una nueva empresa familiar dirigida por Lachlan les comprará los títulos, en parte, con un préstamo de US$1000 millones (852,9 millones de euros).

Las dos hijas menores de Rupert Murdoch, Grace y Chloe, serán también copropietarias de la nueva firma.