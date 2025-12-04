Ladrón traga huevo de Fabergé en Nueva Zelanda pero es atrapado

Un ladrón de Nueva Zelanda con gustos caros fue detenido después de robar y tragar un Huevo de Fabergé verde con incrustaciones de diamantes de una joyería de alta gama.

El hombre de 32 años tragó el huevo la semana pasada en una tienda de Auckland, la mayor ciudad del país, pero fue detenido antes de huir.

La policía afirmó el miércoles que aún no han recuperado la pieza ornamentada, valorada en US$20.000, pero asignó a un oficial a vigilarlo en espera de que la naturaleza siga su curso.

"A este momento, la pieza no ha sido recuperada", indicó la policía en un comunicado.

El huevo es una edición especial inspirada en la película de James Bond "Octopussy", sobre un plan para robar un Huevo de Fabergé.

"El exterior del huevo sigue de cerca el diseño del Huevo de Fabergé presentado en la película Octopussy, con un hermoso marco de entramado de oro de 18 quilates adornado delicadamente con zafiros azules y diamantes blancos en un diseño de flores", indica una descripción en internet.

También tiene un pequeño pulpo en su interior.

La Casa Fabergé de Rusia alcanzó fama internacional a finales del siglo XIX al diseñar grandes huevos de pascua decorados con oro y piedras preciosas.

