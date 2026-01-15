Ladrones fundieron el trofeo del campeón de Alemania de balonmano

El trofeo de plata otorgado al Füchse Berlín por su título de campeón de la liga alemana de balonmano 2024-2025, el primero de su historia, fue fundido después de ser robado en noviembre, dijo este jueves el director del club.

"Hoy hemos sabido que la copa (en realidad, una bandeja) fue encontrada pero ha sido fundida. Solo queda de ella un lingote de plata", declaró en un comunicado el director del Füchse Berlín, Bob Hanning.

El martes, la policía berlinesa anunció que detuvo a dos hombres, de 41 y 62 años.

Hubo registros en tres distritos de Berlín y en la región vecina de Brandeburgo, donde la policía se incautó de "oro por un valor de al menos 100.000 euros (US$ 116.000), 15.000 euros (US$ 17.400) en efectivo, un lingote de plata fundida, un horno de fusión y otros elementos probatorios que equivalían al volumen de una carga de camión".

El sospechoso de más edad quedó libre después de su detención y el más joven permanece en arresto provisional.

El trofeo del Füchse Berlín fue robado en las instalaciones del club en noviembre, cinco meses después de conquistarlo en la cancha.