Ladrones roban joyas "de valor incalculable" del Louvre de París y huyen

Por Sybille de La Hamaide

PARÍS, 19 oct (Reuters) - Un grupo de ladrones encapuchados entró el domingo en el Museo del Louvre de París por una ventana, utilizando una grúa, y robó joyas de "valor incalculable" antes de huir en motos, informó el Gobierno francés.

"El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia", declaró el presidente Emmanuel Macron en X. "Recuperaremos las obras y los autores serán llevados ante la justicia".

Los ladrones atacaron hacia las 0730 GMT, cuando el museo ya había abierto sus puertas al público, y entraron en el edificio de la Galería de Apolo, que alberga las joyas de la Corona francesa, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

Los ladrones se llevaron ocho objetos de valor incalculable, y un noveno que intentaron robar fue recuperado en el lugar de los hechos, informó la fiscal de París, Laure Beccuau. Destacó que los ladrones perdieron la corona de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, durante su huida.

El robo duró entre seis y siete minutos y fue llevado a cabo por cuatro personas que no iban armadas, pero que amenazaron a los guardias con amoladoras angulares, afirmó.

"Solo esta corona tiene un valor de varias decenas de millones de euros. Y, en mi opinión, no es el objeto más importante", declaró a Reuters el presidente de la casa de subastas Drouot, Alexandre Giquello.

Beccuau afirmó que era un misterio por qué los ladrones no robaron el diamante Regent, que se encuentra en la Galería de Apolo y cuyo valor estimado por Sotheby's supera los US$60 millones.

"No tengo ninguna explicación", afirmó. "Solo cuando estén detenidos y se enfrenten a los investigadores sabremos qué tipo de orden tenían y por qué no se centraron en esa vitrina".

Beccuau dijo que uno de los ladrones llevaba un chaleco reflectante amarillo, que los investigadores han recuperado.

Añadió que la banda intentó sin éxito prender fuego a la grúa, montada en la parte trasera de una pequeña camioneta, mientras huían.

ROBO POR ENCARGO

Beccuau señaló que era probable que el robo hubiera sido encargado por un coleccionista, en cuyo caso existía la posibilidad de recuperar las piezas en buen estado, o bien que hubiera sido perpetrado por ladrones interesados únicamente en las valiosas joyas y metales preciosos.

"Estamos barajando la hipótesis del crimen organizado", afirmó, añadiendo que podría tratarse de ladrones que trabajan por cuenta propia para un comprador o que buscan acceder a joyas que puedan ser útiles para blanquear el producto del delito.

"Hoy en día, cualquier cosa puede estar relacionada con el tráfico de drogas, dadas las importantes sumas de dinero que se obtienen con él".

La ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo a TF1 que el robo no fue violento. "Hemos visto algunas imágenes: no atacan a las personas, entran tranquilamente en cuatro minutos, rompen las vitrinas, se llevan el botín y se marchan".

El ministro del Interior, Laurent Núñez, declaró a France Inter que tres o cuatro ladrones entraron en el museo desde el exterior utilizando una grúa que estaba colocada en un camión.

"Rompieron una ventana, se dirigieron a varias vitrinas y robaron joyas (...) que tienen un valor histórico real e incalculable", dijo Núñez.

Un video publicado en X por un guía del museo mostraba a los visitantes dirigiéndose hacia las salidas en medio de su visita, sin saber inicialmente el motivo de la interrupción.

El Louvre, el museo más visitado del mundo y hogar de la Gioconda de Leonardo da Vinci, dijo en X que permanecería cerrado durante el día debido a "razones excepcionales".

A principios de año, los responsables del Louvre solicitaron ayuda urgente al Gobierno francés para restaurar y renovar las vetustas salas de exposición del museo y proteger mejor sus innumerables obras de arte.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes.

En uno de los robos de arte más atrevidos de la historia, la Mona Lisa fue robada del museo en 1911 en un atraco en el que participó un exempleado. Finalmente fue capturado y el cuadro fue devuelto al museo dos años después.

(Reporte de Sybille de La Hamaide, reporte adicional de John Cotton y Helen Popper. Editado en español por Javier Leira)