Ladrones roban US$2,7 millones en efectivo en plena calle de Tokio

Tres ladrones robaron maletas con US$2,7 millones en efectivo en una concurrida calle del centro de Tokio, informaron este viernes la policía y los medios locales, en un crimen insólito en esa ciudad japonesa famosa por su seguridad.

En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21.30 locales (12.30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.

La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (US$2,7 millones) en su interior.

Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.

La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.

En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (US$1,2 millones) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.

La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS.