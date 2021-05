Lady gaga, glenn close se unen al príncipe enrique y a oprah para serie de tv sobre salud mental

LONDRES, 10 mayo (Reuters) - El príncipe británico Enrique y la reina de los programas de entrevistas Oprah Winfrey presentarán a finales de este mes su serie documental de televisión sobre temas de salud mental, en la que participarán la cantante Lady Gaga y la actriz Glenn Close.

La serie "The Me You Can’t See" ("El yo que no puedes ver"), co-creada y producida por Enrique y Winfrey, presentará historias de invitados de alto perfil y otros de todo el mundo sobre asuntos de salud mental y bienestar emocional, dijo el lunes Apple TV+, el servicio de streaming que emitirá los programas a partir del 21 de mayo.

Winfrey dijo que la serie buscaba promover una conversación global para reemplazar la verguenza que rodea la salud mental por sabiduría y compasión.

Entre los participantes también estarán los jugadores de baloncesto DeMar DeRozan, de San Antonio Spurs, y Langston Galloway, de Phoenix Suns, dijo Apple.

"La mayoría de nosotros carga alguna forma de trauma no resuelto, pérdida o dolor que se siente, y es, muy personal", dijo Enrique, el nieto de la reina Isabel, en un comunicado.

"Sin embargo, el año pasado nos ha demostrado que estamos todos juntos en esto y espero que esta serie muestre que hay poder en la vulnerabilidad, conexión en la empatía y fuerza en la honestidad", agregó.

El príncipe, el sexto en la línea de sucesión al trono, ha hablado públicamente de sus propias batallas de salud mental y de cómo lidiar con el dolor de la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 en París, cuando él apenas tenía 12 años.

En marzo, fue nombrado primer director de impacto de BetterUp Inc, un servicio que brinda capacitación y asistencia para la salud mental.

La serie de televisión es uno de los primeros emprendimientos de Enrique desde que él y su esposa Meghan renunciaron a sus deberes oficiales y se mudaron a California para realizar carreras nuevas e independientes. La pareja también firmó acuerdos para proveer programación a Netflix y producir y conducir podcast para Spotify.

La serie también llega después de la explosiva entrevista de televisión de la pareja con Winfrey hace dos meses, en la que Meghan acusó a un miembro no identificado de la realeza de hacer un comentario racista sobre su hijo Archie antes de que naciera y que hundió a la monarquía en su mayor crisis en décadas. (Reporte de Michael Holden; editado en español por Lucila Sigal)

Reuters