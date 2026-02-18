LAFC golea con triplete de francés Bouanga y se encamina a octavos de final en Copa Campeones Concacaf

17 feb - Los Ángeles FC dio el martes un gran paso a los octavos de final de la Liga de ‌Campeones de la Concacaf tras golear ‌6-1 ⁠como visitante a Real España de Honduras con un triplete del francés Denis Bouanga en el partido de ida de la primera fase.

El venezolano David Martínez, ​el surcoreano ⁠Son Heung-min ⁠y el alemán Timothy Tillman completaron la goleada del club de la MLS de Estados Unidos.

En ​el partido disputado en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, el equipo estadounidense ‌anotó el primer gol a los tres minutos con ​un tiro penal que anotó Bouanga.

El ​segundo gol del club de la MLS cayó a los 11 minutos cuando Martínez definió de zurda dentro del área tras recibir un pase de Son, quien anotó el tercero a los 21 por la vía del tiro penal.

Bouanga metió su doblete a los 24 minutos cuando remató de zurda barriéndose en ​el área tras recibir pase de Son.

El quinto gol de Los Ángeles cayó a los 39 minutos con un vistoso remate de ⁠talón en el área chica de Tillman tras recibir pase de Son.

La primera llegada peligrosa de Real España llegó ‌hasta los 44 minutos con un potente disparo de Jhow Benavidez que pegó en el travesaño.

El club hondureño descontó a los 51 minutos con un remate de cabeza de Jack Jean-Baptiste en el área chica tras un largo centro que mandó Benavidez al cobrar un tiro de castigo.

Bouanga metió su tercer gol a los 71 minutos cuando remató sin marca frente a la portería un centro ‌enviado desde el sector derecho por el español Sergi Palencia.

Con el abultado triunfo, LAFC tratará de sellar ⁠su pase a los octavos de final el 24 de febrero cuando sea local ‌en el estadio BMO.

En el otro partido del martes, el club estadounidense Nashville derrotó ⁠2-0 como visitante al Atlético Ottawa de Canadá con goles del ⁠canadiense Woobens Pacius y del británico Sam Surridge.

El partido de vuelta se disputará el 24 de febrero en el estadio GEODIS Park de Nashville.

El miércoles se jugarán los partidos de ida entre Defence Force de Trinidad y Tobago y Philadelphia Union de la MLS, Universidad O&M de República Dominicana ‌y Cincinnati de la MLS, además del Cartaginés ​de Costa Rica y Vancouver Whitecaps de Canadá.

El jueves, Sporting San Miguelito de Panamá enfrentará a LA Galaxy de la MLS.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y ‌para el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)