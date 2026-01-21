Lagarde abandona discurso del secretario de Comercio de EEUU en Davos crítico con Europa: fuentes

DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, abandonó una cena del Foro Económico Mundial (FEM) durante un discurso crítico con Europa del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y los anfitriones suspendieron el acto antes de los postres, según fuentes conocedoras del asunto.

La presidenta del BCE se marchó durante un pasaje de duras críticas a Europa por parte de Lutnick que provocó abucheos en la cena del martes por la noche, dijo una de las fuentes informadas de lo sucedido.

La cena fue organizada por Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock, en su calidad de copresidente del FEM, para todos los principales miembros del foro, junto con jefes de Estado y otros dignatarios, dijo una persona que fue invitada a la misma.

A la cena estaban invitadas unas doscientas personas. Fink dio por terminada la cena antes de los postres tras el incidente de los abucheos mientras la gente se marchaba, dijo una de las fuentes.

El BCE declinó hacer comentarios sobre la información. El Departamento de Comercio de Estados Unidos y el FEM no respondieron de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacerse cargo de Groenlandia ha sido recibida con una oposición feroz y emocional por parte de los líderes europeos. Se espera que Trump se dirija a la reunión anual de la élite mundial en la ciudad turística suiza de Davos el miércoles.

(Reporte de Peter Thal Larsen, Paritosh Bansal y Divya Chowdhury; reporte adicional de Ananya Palyekar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)