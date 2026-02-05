Lagarde aumentará presión sobre líderes UE para que lleven a cabo reformas con una lista de medidas

FRÁNCFORT, 5 feb (Reuters) - La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, presentará la próxima semana a los líderes de la UE una lista de medidas necesarias para mejorar el crecimiento y la competitividad, dando un paso inusual para aumentar la presión sobre los Gobiernos para que aceleren un proceso de reforma lento y a menudo tímido.

Los líderes europeos llevan mucho tiempo debatiendo una serie de medidas, desde una mayor integración hasta una mejor regulación, pero ni siquiera los aranceles estadounidenses y la guerra en la frontera oriental del bloque han logrado acelerar significativamente el proceso. Aunque el banco central lleva mucho tiempo esbozando lo que hay que hacer, coincidiendo con las conclusiones del informe del expresidente del BCE y ex primer ministro italiano Mario Draghi, Lagarde subió el listón el jueves, tras afirmar anteriormente que las peticiones del banco suelen ser ignoradas porque "siempre es lo mismo".

"Lo que decidimos hacer, en previsión de esa reunión del 12 de febrero, es entregar nuestra lista de medidas a los líderes", declaró Lagarde en una rueda de prensa tras la reunión sobre política monetaria del BCE.

"Esta es nuestra lista de medidas que consideramos muy probables para potenciar el crecimiento, mejorar la productividad y liberar realmente el talento de Europa", afirmó.

Los líderes de la UE se reunirán la próxima semana en un retiro informal, centrado en el fortalecimiento del mercado único en un nuevo "contexto geoeconómico".

La lista, que se enviará a todos los líderes de la UE, incluirá puntos sobre la unión de ahorro e inversión, así como sobre el euro digital y el dinero tokenizado del banco central al por mayor, según Lagarde.

También incluirá tareas para profundizar el mercado único, fomentar la innovación, simplificar la legislación y reforzar el marco institucional básico.

"No podemos cumplirlo todo", afirmó Lagarde. "Pero creemos firmemente que es necesario profundizar o acelerar reformas significativas para aprovechar todo el potencial de Europa". (Reporte de Balazs Koranyi; edición de Susan Fenton; editado en español por Natalia Ramos)