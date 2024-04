Lagarde (BCE) mantendrá su hoja ruta de recortar tipos de interés a menos que un 'shock' altere los planes

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este martes que la institución que dirige sigue manteniendo su hoja de ruta de recortar los tipos de interés a corto plazo a menos que se produzca algún tipo de perturbación de relevancia.

"Estamos observando un proceso desinflacionista que avanza según nuestras expectativas", ha manifestado Lagarde en declaraciones a la CNBC al margen de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que han sido recogidas por Europa Press.

"Solo tenemos que crear un poco más de confianza en este proceso desinflacionista, pero si se mueve de acuerdo con nuestras expectativas, si no sufrimos un 'shock' importante, nos dirigimos hacia un momento en el que tenemos que moderar la política monetaria restrictiva [...] en un plazo razonablemente corto", ha expresado la exministra francesa Economía y Finanzas.

No obstante, Lagarde ha recordado que el BCE no se ha "precomprometido" con ninguna senda de tipos, por lo que bajar el precio del dinero en junio no implicará que vaya a seguir recortándose posteriormente.

"Hay una enorme incertidumbre ahí fuera. Tenemos que estar atentos a esos desarrollos, tenemos que mirar los datos, tenemos que sacar conclusiones de esos datos", ha elaborado.

Lagarde ha indicado que la reciente subida de los precios de las materias primas "tiene un impacto" sobre la inflación, por lo que el BCE estará "extremadamente atento" a su evolución. "Claramente sobre la energía y los alimentos tienen un impacto directo y rápido", ha especificado.