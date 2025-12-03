Lagarde (BCE) prevé que la inflación se mantenga cerca del 2%, pero avisa de la incertidumbre

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha afirmado este miércoles que prevé que la inflación de la eurozona se mantenga cercana al 2% en el futuro cercano, aunque ha avisado de que el entorno macro aún es inestable.

"Esperamos que la inflación se mantenga en torno a nuestro objetivo del 2% en los próximos meses", ha indicado durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

"Los riesgos para las perspectivas siguen siendo bidireccionales, mientras que la incertidumbre sigue siendo mayor de lo habitual debido a la volatilidad de las políticas comerciales mundiales", ha añadido.

El BCE no ve la necesidad de recortar los tipos de interés en este momento después de que la lectura de inflación de noviembre publicada este martes mostrara un repunte interanual de una décima, hasta el 2,2%. La variable subyacente se mantuvo sin cambios en el 2,4%.

Por otro lado, Lagarde ha recordado que la economía europea creció un 0,2% en el tercer trimestre gracias a la fortaleza de la demanda doméstica, especialmente de los servicios. Por el contrario, la industria se vio afectada por la inestabilidad mundial, la apreciación del euro y los aranceles estadounidenses.

En este sentido, la responsable del instituto emisor paneuropeo ha recordado que, según los cálculos del propio BCE, las barreras internas al comercio dentro del mercado único equivaldrían a unos aranceles efectivos del 65% para los bienes y del 110% para los servicios.

Lagarde ha animado a reducir dichos obstáculos y a armonizar legislaciones para compensar el impacto negativo de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones europeas.

"Si todos los miembros de la zona euro aplicaran las mismas barreras que los Países Bajos, eliminaríamos el impacto negativo de los aranceles de Estados Unidos. Y ni siquiera es eso. Si solo hiciéramos una cuarta parte de ese esfuerzo, lo compensaríamos", ha explicado.

Durante su intervención, Lagarde ha mencionado también que su lugarteniente, el español Luis de Guindos, presentará el jueves de la semana que viene su propuesta regulatoria de simplificación para el sistema financiero.