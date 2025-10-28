Lagarde considera necesario asegurarse de que siguen bajando los precios de los alimentos

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha destacado este martes la necesidad de seguir vigilando la evolución de los precios en la eurozona y, en particular, asegurarse de que el coste de los alimentos siga bajando, puesto que actualmente se sitúa por encima de la tasa de inflación promedio de la región.

La francesa, que ha aprovechado su estancia en Florencia, ciudad que acoge la reunión esta semana del Consejo de Gobierno del BCE, para visitar el mercado de Sant'Ambrogio, ha prestado especial atención a los precios de la comida.

"He estado monitoreando los precios de los alimentos con mucha atención, y sí, han aumentado, pero mucho menos que hace dos años", ha comentado la banquera central de la eurozona, en declaraciones recogidas por 'La Reppublica', añadiendo que el coste de la comida sigue aumentando y se sitúa por encima de la tasa de inflación promedio.

"Estamos en un promedio de alrededor del 2%, y los precios de los alimentos son un poco más altos, y debemos asegurarnos de que sigan bajando, porque los alimentos son importantes", ha apuntado.

En su paseo entre los distintos puestos del mercado de Sant'Ambrogio, Lagarde ha conversado con varios tenderos y ha degustado un café capuchino, señalando que sus compras habituales cuando va al mercado son "verduras y queso", aunque en esta ocasión desveló que su marido le había encargado comprar panettone, añadiendo que "quizá sea demasiado pronto para comprarlo".

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne este jueves en Florencia sin que se esperen grandes sorpresas respecto de los tipos de interés, que el mercado descuenta se mantendrán estables en el 2% en el caso de la tasa de depósito (DFR); en el 2,15% para sus operaciones principales de refinanciación (MRO); y en el 2,40% para la facilidad marginal de préstamo (MLF).