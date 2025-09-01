Lagarde, del BCE, advierte del riesgo para la economía mundial por la injerencia de Trump en la Fed

PARÍS, 1 sep (Reuters) -

Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituye al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, o a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, esto representaría un "peligro muy grave para la economía estadounidense y la economía mundial", dijo el lunes la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

"Si la política monetaria de Estados Unidos dejara de ser independiente y en su lugar dependiera de los dictados de tal o cual persona, entonces creo que el efecto sobre el equilibrio de la economía estadounidense podría, como resultado de los efectos que esto tendría en todo el mundo, ser muy preocupante, porque es la mayor economía del mundo", dijo Lagarde en una entrevista concedida a la emisora francesa Radio Classique.

Trump ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar el tipo de interés a corto plazo y ha amenazado con despedirle. Trump también está intentando cesar a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook. (Información de Dominique Vidalon; edición de Sudip Kar-Gupta; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)